Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana , no se guardó nada en la conferencia de prensa posterior al duelo ante Paraguay, incluso dijo sentirse el enemigo público número uno del país.

Luego de la derrota de la Selección Mexicana ante su similar de Paraguay, los fans comenzaron a gritar el lamentablemente ya tradicional “Fuera Tata, Fuera Tata” .

Y es que los resultados no han acompañado últimamente al equipo tricolor, lo cual tiene preocupada a la afición mexicana, pues el Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina.

Fue en la conferencia de prensa donde el Tata Martino afirmó sentirse como el enemigo público número de México. Además, aseguró que los fans no pensarían cosas malas de él si lo conocieran como persona.

“No solamente (me siento como) el enemigo público, sino como el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría”

¿Gerardo Martino lanza dardo a comentaristas?

No conforme con las mencionadas declaraciones, Gerardo Martino lanzó un dardo a aquellos exfutbolistas que ahora hablar tras los micrófonos.

Tal como comentó Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana, se ha sorprendido de la gente de futbol que habla en torno al trabajo de otros colegas, pues, aseguró, en el balompié existen códigos.

Además, revelo que tiene la percepción de que existen personas dentro de ese grupo que se alegran con la desgracia ajena, como por ejemplo el que un DT pierda su trabajo.

“Noto un entorno que se siente cómodo en esta situación, noto feliz de que algún colega pierda su trabajo. Es una situación atípica, me han tocado momentos buenos y malos, pero escuchar tanta gente de futbol hablar, siempre entre la gente de futbol hay códigos”, dijo.

Y agregó: Hay colegas que han trabajado en México, me tocó ver de fuera los partidos de Cruz Azul, a veces parecía que estaban contentos de que Diego (Aguirre) se vaya al cuarto o quinto partido, no tengo la posibilidad de modificar, vengo de afuera.

Gerardo Martino, contento con el desempeño de la Selección Mexicana

Pese al adverso resultado de uno por cero, Gerardo Martino consideró que la Selección Mexicana tuvo una biuena fluidez antes del tanto que decretó la pizarra.

Aunque es cierto que el cuadro tricolor recuperó conceptos futbolísticos que había mostrado hace tiempo, siempre es difícil prepararse con un entorno tan complicado, veremos qué sucede en los próximos encuentros.

