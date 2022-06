Gerardo Arteaga puso fin a una de las incógnitas que lo envolvían y reveló el por qué de su ausencia en la Selección Mexicana para encarar los Juegos Olímpicos del año pasado.

Gerardo Artega confesó haber sufrido de una fuerte depresión por estar tanto tiempo lejos de sus seres queridos, razón por la que tuvo que rechazar participar con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el podcast ‘ Muy fuera de lugar’ de Werevertumorro, el mexicano tomó fuerzas para revelar el motivo que lo orilló a decirle que no al Tri a pesar de estar contemplado en la lista de futbolistas que jugarían en la justa olímpica.

“Ya no aguantaba, tenía un año sin ver a mis papás y hermanos, buscamos soluciones, lo hablé con Jimmy Lozano para que me dieran la opción de ir a Guadalajara unos días y me dijeron: ‘¿Vas o no vas a los Juegos?” inició en su relato.

“Me agarré los huevos y les dije: ‘No’. Obviamente quería ir, yo estaba llorando, pero sabía que si iba a los Olímpicos algo no iba a estar bien en mi cabeza” confesó.

Gerardo Arteaga (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Gerardo Arteaga no la paso bien en un inicio jugando en Bélgica

Del mismo modo, Gerardo Arteaga aprovechó para contar cómo fueron sus primeros meses en el futbol profesional de Bélgica.

“Estuve siete meses solo en Bélgica, mi novia estuvo solo tres meses como turista y se regresó... Aquí estaba solo, encerrado” declaró el lateral del Genk.

“Entré en depresión porque en dos o tres meses ni siquiera dormía en mi cuarto, me quedaba en la sala con la televisión prendida porque me sentía muy solo” sentenció el jugador del Tri.

Gerardo Arteaga: ¿En qué equipos ha jugado y qué ha ganado con cada uno?

Santos Laguna | Campeón Torneo Clausura 2018

Genk | Copa de Bélgica 2021

