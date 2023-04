Gerard Piqué confesó uno de sus mayores temores en días pasados, y por increíble que lo parezca, el ex futbolista del FC Barcelona le tiene miedo a los mexicanos.

Gerard Piqué habló sobre la afición mexicana y el “hate” que le llegó de estos durante la primera temporada de la Kings League por algunas polémicas decisiones que tuvo con los Aniquiladores.

Los Aniquiladores, equipo que preside Juan Guarnizo, se vio afectado en una ocasión por debido a que el ex defensor central cambio una regla en pleno partido, y terminó afectando al club.

“Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, explicó.

Cabe destacar que México fue uno de los países que más apoyo le brindó a la Kings League, y que podría ser uno de los siguientes en adoptar el formato.

Para Gerard Piqué, los mexicanos somos intocables 😝 pic.twitter.com/3jgrtuUi8Z — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 18, 2023

Kings League: ¿Cuál es la fórmula detrás del éxito de esta liga de futbol semi-profesional?

La Kings League se ha convertido en la liga de futbol semi-profesional por excelencia, y los fanáticos al balompié comienzan incluso a preferir verla antes que otras competencias, como la Liga MX.

Pero ¿Cuál es el secreto detrás del éxito de esta idea de Gerard Piqué e Ibai Llanos? En mi opinión, quizás la combinación de streamers famosos, ex jugadores profesionales, gente común y corriente, y por supuesto un balón.

Aunque también la facilidad para poder ver la competencia que reúne a leyendas como el Kun Agüero e Iker Casillas, pues hoy en día, el futbol mundial se ha vuelto más difícil de ver a falta de canales televisivos y acceso.

El formato revolucionario que implementa la liga con sede en España ha ayudado a dotar de espectáculo a la misma, siendo pionera en una nueva forma de ver y jugar al futbol.

Kings League: ¿Qué equipos conforman el torneo?

Porcinos FC

Saiyans FC

Ultimate Móstoles

Kunisports

El Barrio

Aniquiladores FC

Los Troncos FC

PIO FC

1K FC

Rayo de Barcelona

XBUYER TEAM

Jijantes FC

