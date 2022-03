Formula 1 Drive to Survive: ¿por qué Max Verstappen no saldrá en la temporada 4? Es la pregunta que todos los aficionados se hacen sobre el actual campeón del máximo circuito.

Este viernes 11 de marzo se estrenó la cuarta temporada de la serie de la Fórmula 1 en Netflix, la cual relatará los hechos acontecidos en el 2021, donde Max Verstappen destronó a Lewis Hamilton.

Sin embargo, una de las situaciones que han llamado la atención de los aficionados es que el piloto neerlandés del equipo Red Bull no saldrá en esta nueva entrega.

Max Verstappen: ¿por qué no saldrá en la temporada 4 de Formula 1 Drive to Survive?

Max Verstappen: ¿por qué no saldrá en la temporada 4 de Formula 1 Drive to Survive? Esta nueva entrega contará lo sucedido en la temporada 2021, pero no contará con la presencia del neerlandés.

La razón es que al piloto de Red Bull no le gustó cómo quedó su imagen en capítulos de temporadas anteriores, por lo que tomó la decisión de no estar presente en esta última temporada.

Uno de los motivos que disgustaron a Max Verstappen fue que en la temporada 1, los creadores de la serie “inventaron” una rivalidad con Daniel Ricciardo, cuando el australiano era su compañero.

“Entiendo que se necesita (polémica) para incrementar la popularidad. Desde el punto de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella. Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe”, dijo para AP.

Esto no significa que Max Verstappen no aparezca en toda la serie, simplemente no accedió a dar entrevistas, pero sí se podrán ver imágenes de él en acción.

Max Verstappen buscará repetir el título en la Fórmula 1

Max Verstappen buscará repetir el título en la Fórmula 1 que consiguió en la temporada 2021, en la que, con su magnífico Red Bull, logró destronar a Lewis Hamilton.

El piloto neerlandés se hizo con el campeonato de manera dramática, en la última carrera de la campaña, concretamente en la última vuelta, en donde superó al británico.

Hay que recordar que Checo Pérez, su compañero en Red Bull, fue clave para que Verstappen pudiera competir con Hamilton y quitarle lo que hubiera sido su quinta corona consecutiva.