Floyd Mayweather y Conor McGregor llegarían a un acuerdo para enfrentarse el próximo año, es decir en 2023.

Los esfuerzos para que Floyd Mayweather y Conor McGregor se enfrenten de nueva cuenta podrían rendir juntos y hacer que ambos peleadores se vuelvan a medir.

De acuerdo con The Sun, ambos quieren la revancha y se llevarían alrededor de 30 mil millones de pesos . No obstante, Abu Dabi sería el escenario en el que se lleve a cabo.

Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado, pero eso genera ilusión en los fans quienes esperan verlos enfrentarse de nueva cuenta.“

Floyd Mayweather sobre regresar al ring

Floyd Mayweather habló sobre la posibilidad de regresar al ring y dijo que si lo hace, será solo en una pelea de exhibición.

“Ya hemos tenido conversaciones entre ambos, pero no sabemos si será pelea real o de exhibición. Yo prefiero que sea de exhibición. No me gustan las peleas en las que sé que voy a recibir un castigo real”, dijo.

Cabe recordar, que hace unos meses, Mayweather volvió para una pelea de exhibición, en la que mandó a la lona a Mikuru Asakura. Sin embargo, volvería pero esta vez con Mc Gregor.

Floyd Mayweather y su relación con Canelo Álvarez

Sin duda alguna, una de las peleas que más recuerdan los fanáticos, es la de Floyd Mayweather vs Canelo Álvarez.

Y es que, la mayoría se quedó con ganas de una más. Sin embargo, no parece que un encuentro entre ambos se de pronto.

Sin embargo, Mayweather sigue avivando la rivalidad al declarar cosas en contra del tapatío.

“La cosa es que Canelo alcanzó la fama porque peleó en las mismas funciones que yo, él en los combates teloneros. Todas las veces que peleamos el mismo día, él peleó antes que yo y su objetivo final era pelear contra mí” declaró hace unos mese para FightHype.

