Florian Thauvin quería jugar sí o sí en el Club Tigres, y muestra de ello es que rechazó a importantes clubes de Europa para fichar con el equipo de la UANL.

Así lo reveló Florian Thauvin en entrevista para ‘Multimedios’, donde señaló que rechazó ofertas del AC Milan, Atlético de Madrid y Olympique de Lyon por fichar con Tigres.

Florian Thauvin fue cuestionado sobre si llega al Club Tigres por una cuestión de dinero, a lo que respondió tajantemente que no.

El delantero francés señaló que no le gusta hablar de ese tema, pero dejó claro que en Francia, Italia o España también le daban mucho dinero, pero aún así prefirió a Tigres.

“No me gusta hablar de dinero, no estoy aquí por eso, pero en Francia, España o en Italia me daban mucho dinero también. Si quisiera jugar por dinero no vengo a México, hubiera jugado en China o Arabia Saudita. Aquí tengo todo para ser feliz, jugar al futbol, la afición, un club muy grande, títulos, hay de todo”