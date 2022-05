Fernando Guerrero, silbante de la Liga MX, estará en el próximo mundial de Qatar 2022 conformando la quinteta arbitral mexicana que participará en el evento más grande a nivel de selecciones nacionales.

Fernando Guerrero estará encargándose del VAR para Qatar 2022, convirtiéndose en el primer árbitro mexicano en ocupar dicha plaza desde su implementación en competencias internacionales.

‘El Cantante’ fue informado de su participación la mañana de este jueves 19 de mayo en el entrenamiento por los nazarenos que lo estarán acompañando en el Mundial a celebrarse en invierno del año en curso.

Sin embargo, Guerrero no creyó lo que le decían y adjudicó el comentario a una broma hasta que Enrique Osses, director de instrucción de la Comisión de Árbitros, confirmó su aparición en la justa mundialista.

“Me enteré en la mañana que llegué al entrenamiento. Mis compañeros me empezaron a felicitar y estaba sorprendido porque no sabía a lo que se referían, pensé que estaban jugando y me di cuenta que no.”

“Es una emoción muy grande, con sentimientos encontrados. Por momentos dan ganas de reír, de gritar, de llorar y estoy muy orgulloso lo que he logrado hasta hoy...” comentó el árbitro en exclusiva para ESPN.

¿Por qué no hubo árbitros mexicanos en el VAR en el Mundial de Rusia 2018?

La participación de Fernando Guerrero en el VAR, marca un hecho histórico en el arbitraje mexicano, pues para el Mundial de Rusia 2018, no hubo ningún representante de la CONCACAF en dicho puesto.

La Copa Mundial de Rusia 2018 solamente contó con árbitros pertenecientes a UEFA, CONMEBOL y la CAF, debido a que en los países de CONCACA, el uso del VAR era ‘nuevo.’

La Liga MX estará representada por 5 nazarenos para Qatar 2022, buscando representar dignamente al arbitraje en México y en CONCACAF.

¿Qué árbitros estarán en Qatar 2022?

César Ramos Palazuelos

Fernando Guerrero

Karla Díaz

Alberto Morín

Miguel Hernández

