El futuro de Jesús ‘Tecatito’ Corona es aún incierto, pero es casi un hecho que no seguirá en Portugal y muestra de ello es que el FC Porto presentó su nuevo uniforme sin el mexicano.

Los Dragones del FC Porto presentaron el que será su uniforme para la próxima temporada y lo hicieron con varios jugadores del primer equipo, pero no el Tecatito Corona.

En el video se puede observar a jugadores como Evanilson y Toni Martínez, quienes llevan poco tiempo como futbolistas del equipo de Oporto.

¿Por qué el FC Porto se olvidó de Tecatito Corona?

Existen dos probables razones por las que el FC Porto se olvidó del Tecatito Corona en la presentación de su nuevo uniforme para la próxima temporada.

La primera tiene que ver con que Tecatito Corona no se encuentra en Portugal, pues está concentrado con la Selección Mexicana para la Copa Oro.

Y es que otras figuras del Porto como Sergio Oliveira, Pepe, Agustín Marchesín o Matheus Uribe tampoco aparecen en la campaña del nuevo uniforme.

La segunda razón es que la salida del Tecatito del Porto es inminente, por lo que ya no tendría caso que use la nueva camiseta si no va a continuar en el club.

Futuro de Tecatito Corona apunta a Sevilla

Se ha especulado mucho en las últimas semanas con el futuro del Tecatito Corona, quien saldrá del Porto después de varios años en el equipo.

Varios nombres de clubes importantes de Europa han sonado como posible nuevo equipo del mexicano; sin embargo, hay uno que destaca entre los demás.

Atlético de Madrid, Fiorentina y Arsenal son algunos equipos que estarían interesados por Tecatito, pero es el Sevilla FC el que lo tendría prácticamente amarrado.

En la semana trascendió que las negociaciones van por buen camino y que el ex de Rayados solo espera la confirmación del equipo español.

Habrá que esperar unos días más, pero todo parece indicar que Tecatito llegará a un Sevilla FC que cada vez tiene m ás protagonismo en España y Europa.