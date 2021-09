México.- Varios fans del Club Tigres golpearon al reportero Alejandro Aguirre luego del Clásico Regio disputado este 19 de septiembre en el Estadio BBVA.

De acuerdo con el testimonio de Alejandro Aguirre, conocido como El Regio, seguidores del Club Tigres lo golpearon y hasta le abrieron la ceja como mostró en un video difundido en redes sociales.

Además, el reportero de TV Azteca afirmó que durante la agresión también fue despojado de un celular que era propiedad del camarógrafo que lo acompañaba.

Pese al incidente registrado en las afueras del Estadio BBVA, casa del CF Monterrey, Alejandro Aguirre aseguró estar “ perfectamente bien ”.

“Integrantes de los seguidores de Tigres me agredieron de esta manera… me arrebataron un celular que era de mi compañero camarógrafo, Ernesto Miranda, pues ya no lo vi. Lamentablemente las autoridades no pudieron hacer nada y alguno de ellos me golpeó con algún objeto, no sé si con alguna piedra, con la mano, no sé, no me di cuenta, me abrió por aquí en la parte de la ceja. Fuera de eso estoy perfectamente bien”

Alejandro Aguirre