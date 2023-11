Guillermo Martínez, jugador de Club Puebla, se lució con un increíble doblete en el partido contra Club León en la Jornada 16 del Apertura 2023.

El jugador de Club Puebla, Guillermo Martínez ocupó un lugar en la tabla de goleo del Apertura 2023 al llegar a 8 goles anotados gracias al partido contra Club León.

En ese sentido, el jugador podría despertar el interés de equipos como Club Chivas, pues varios seguidores ya pidieron tu llegada a través de las redes sociales.

Club Chivas, carece de un goleador, por lo que es Guillermo Martínez parece una buena opción para el Rebaño, los fanáticos son los más ilusionados, puesto que piensan que puede ser una pieza importante.

Cabe recordar, que el jugador ya tuvo un breve paso por Club Chivas en 2017 y él solo jugó 8 partidos, pero no logró anotar ningún gol.

Hasta el momento, la tabla de goleo del Apertura 2023 la lidera Ángel Sepúlveda con 9 anotaciones, Guillermo Martínez es el segundo con 8, Chino Huerta le sigue con 7, Roberto Alvarado con 6 y Uriel Antuna cierra la lista con 5 goles.

Club Puebla. (MEXSPORT / MEXSPORT)

Nicolás Larcamón se enfrentó a su anterior equipo

Cabe recordar, que Nicolás Larcamón fue uno de los directores técnicos más queridos en Club Puebla, luego de instalar a su equipo en la liguilla varias veces lo dejó para tomar otro reto en Club León.

No obstante, esta vez las cosas no le salieron como esperaba pues terminó cayendo.

Sin embargo, Ricardo Carbajal quien ahora dirige al cuadro camotero y en algún momento fue ayudante de Larcamón, aseguró que sostienen una muy buena relación. Incluso, le agradeció pues siempre lo apoyó cuando cuando él dirigía la sub -23 en aquel entonces.

“Te aclaro, no había ninguna cuenta pendiente con Nico, con Larcamón, osea, si a alguien también tengo que agradecerle lo que estoy viviendo ahora es a él, al apoyo que me dió también cuando él fue el técnico del Puebla yo dirigía a la Sub 23 y siempre hubo un apertura y un apoyo total”, dijo en conferencia.

Club Puebla y su próximo partido

Ahora, Club Puebla tendrá un nuevo reto por enfrentar el próximo domingo 12 de noviembre.

El encuentro será frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca y comenzará a las 18:00 horas tiempo del centro de México.

