La jornada 16 del Apertura 2023 nos traerá uno de los partidos más atractivos de este fin de semana, pues Cruz Azul se juega su boleto al playing frente al Club Chivas, la máquina deberá ganar si quiere seguir vivo en el torneo.

Club Chivas se prepara para recibir a Cruz Azul en la jornada 16 del Apertura 2023, donde ambos equipos buscan algo; el rebaño pase directo a liguilla, mientras que la máquina una victoria que lo encamine a conseguir el boleto al playing.

En la jornada doble de media semana, las dos escuadras obtuvieron un resultado positivo. Los comandados por Veljko Paunovic vencieron 1-2 al Club Querétaro como visitantes, mientras que Cruz Azul derrotó en casa a los Bravos de Juárez 2-0.

Actualmente el rebaño es cuarto de la tabla general con 24 puntos, sin embargo en caso de ganar podría escalar al tercer puesto, pero si pierde, podría caer un par de posiciones siempre y cuando Atlético San Luis, Club Tijuana y Club Pumas ganen, quienes son los que vienen por debajo.

Por su parte, Joaquín Moreno está obligado a ganar, ya que su equipo está en la posición 15 con 17 puntos y está a dos de zona de playing, en caso de ganar se metería al décimo sitio.

Club Chivas sin Alexis Vega

El Club Chivas sigue sin convocar a Alexis Vega, el delantero mexicano no estará presente frente a Cruz Azul, aún no se sabe si es decisión del cuerpo técnico no llevarlo o si cuenta con alguna lesión.

El tema e Alexis Vega es raro, ya que el Chicote Calderon ya fue tomado en cuenta en los últimos partidos, quien también se vio involucrado en el tema de indisciplina. En cambio el 10 rojiblanco sigue generandoo dudas, del porqué no es convocado por Veljko Paunovic.

Club Chivas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver en vivo y a qué hora es este partido de la Liga MX?

El estadio Akron abre sus puertas, este sábado 4 de noviembre para el choque entre el Club Chivas y Cruz Azul, partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2023.

Partido: Club Chivas vs Cruz Azul

Sede: Estadio Akron

Hora: 21:00 horas

Dónde ver: TUDN, TV Azteca

