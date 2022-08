Una auténtica polémica se vive en el futbol argentino, tras el empate sin goles entre Club Racing y Boca Juniors, correspondiente a la Jornada 13 de la Primera División Argentina.

Después de los primeros 45 minutos en el Estadio Presidente Perón, ya en los vestidores, el ex futbolista del Club América, Darío Benedetto, habría llegado a los golpes con su compañero Carlos Zambrano.

El pleito en los vestidores habría comenzado por un discusión entre ambos jugadores todavía en el terreno de juego; la pelea habría continuado hasta llegar a los golpes , mismos que se vieron reflejados cuando saltaron para la segunda mitad.

El argentino, es de las Águilas, mostraba en el cuello rasguños, mientras que el futbolista peruano tenía golpes en el rostro.

Darío Benedetto (Mexsport)

Hugo Ibarra, director técnico de Boca Juniors, admitió una discusión

Hugo “El Negro” Ibarra, director técnico de Boca Juniors, habló después del encuentro ante Club Racing en el ‘Cilindro’; negó que Darío Benedetto y Carlos Zambrano.

“Hubo una discusión, nada más que eso. Después te puedo hablar del partido. No tengo la menor idea qué pasó, lo voy a charlar. No tengo idea (sobre los golpes), se jugó 90 minutos, pudo haber sucedido algo en el partido. Sé que hubo una discusión y nada más”, dijo para TyC Sports.

Ibarra restó importancia a la situación en el vestidor de los Xeneizes y considera esta situación como algo normal en el futbol.

Siempre hubo discusiones en los planteles, no me preocupa, tiene que ser parte del futbol, es así, para mejorar tiene que haber discusiones”, agregó el ex zaguero de Boca Juniors.

Boca Juniors envuelto en nueva polémica

Boca Juniors, una temporada de altibajos

Boca Juniors no ha encontrado regularidad en la Primera División, actualmente marcha en la posición 13 con 19 unidades.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok