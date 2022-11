La afición se le fue con todo al Tata Martino después de que diera a conocer su lista oficial para el Mundial de Qatar 2022. Y es que para muchos fue injusto con Santiago Giménez y Diego Lainez.

Tanto Santiago Giménez como Diego Lainez fueron de los cepillados de la Selección Mexicana de Gerardo Martino pese a que son de las máximas promesas futbolísticas del país.

Es por ello que las críticas en contra del DT nacional no se hicieron esperar; las hubo de todos colores y sabores, desde los que exigieron su salida hasta los que señalaron a otros “culpables”.

En redes sociales como Twitter se leyó el “Fuera Tata”, pues para algunos fans el entrenador argentino no debería dirigir a México en la Copa del Mundo.

¿Gerardo Martino y una Selección Mexicana de “amigos”?

Otras de las críticas vertidas en redes sociales en contra de Gerardo Martino estriban en que, a consideración de varios aficionados, sólo consideró a quienes eran sus amigos .

Esto sobre todo en relación al llamado del argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, quien, en la perspectiva de los fans, no se encontraba en un nivel como pensar en considerarlo.

No obstante, el Tata Martino se decantó por su paisano antes que por Santiago Giménez, elemento que ha metido varios goles en Europa en el último semestre.

Pero ni eso le bastó a Santiago Giménez para ser considerado por Gerardo Martino, que a su vez decidió llevar a Raúl Jiménez, futbolista que tiene casi 100 días sin jugar un partido oficial.

“Horrible convocatoria, el DT armó un equipo de amigos, no una Selección Nacional”, escribió un aficionado em Twitter.

Y luego cargó no solo contra Tata sino contra el propio Raúl Jiménez: “Lo peor es que por culpa de Jiménez, Chaquito no irá al mundial. Raúl pasará a la historia como el delantero que jugó 3 mundiales y no metió 1 puñetero gol”.

Recordemos que México debuta en Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre , día en el que se medirá a la Selección de Polonia.

