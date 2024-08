Osmar Olvera hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024, el mexicano fue doble medallista, logró una presea de bronce y plata. Sin embargo eso paso en segundo plano cuando un comentarista explotó en plena transmisión contra un exclavadista.

Así es, en el momento que se supo que Osmar Olvera ganó la medalla de bronce, el comentarista de Claro Sports, Iván García, le tiró con todo a Jahir Ocampo.

García, comentó lo siguiente hacia Jahir Ocampo: “Ya todo el mundo se le empieza a acerca a Osmar Olvera a felicitarlo. Sigo sin entender qué hace Jahir Ocampo ahí abajo, no es entrenador, debería estar apoyando a Osmar desde las gradas. Osmar que no te roben foco, tú eres el importante, tú eres el campeón. Muchas felicidades”

No contento, el exclavadista, Iván García, dejó un mensaje sus redes sociales: “¡Hola amigos! He visto que mi comentario en transmisión de clavados causó mucho revuelo, sigo firme con lo que dije y en cuanto termine mi participación en Juegos Olímpicos les subiré un video con más detalles. Gracias a todos por sus mensajes y muestras de apoyo sobre este asunto”.

Iván García vs Jahir Ocampo pic.twitter.com/FqqIBqpxyj — Vew's (@vews_vix) August 10, 2024

Jahir Ocampo le responde a Iván García tras las polémicas declaraciones en la transmisión de la medalla de Osmar Olvera

Como ya vimos, Iván García le tiro con todo a Jahir Ocampo en plena transmisión de Claro Sports de la medalla de bronce que ganó Osmar Olvera.

Tras eso, Jahir Ocampo no se quedó callado y le dedicó un video entero a responderle a Iván García, en este expone el porqué estaba junto con Osmar Olvera y que tenía todos lo permisos.

“Esto es para aclarar unas cositas que se han estado hablando por ahí, gente que está tirando hate (odio). El claro ejemplo de porqué México no avanza como equipo, dicen que por qué yo estuve con Osmar, que quería protagonismo.

Ma Jin (entrenadora de Osmar Olvera) me solicitó desde hace un año que le diera seguimiento al entrenamiento de Osmar. Yo vengo del Comité Olímpico Mexicano y ellos me dieron el acceso para poder estar ahí, ella me lo solicitó.

Si Osmar y Manuel Celaya no estuvieran cómodos conmigo, no estuviera ahí. No puedo meterme ahí por mis ‘blanquitos’”, comentó Jahir Ocampo a Iván García.

¿Quién es Jahir Ocampo?

Jahir Ocampo Marroquín nació en el Estado de México en 1990. Es un exclavadista que participó y ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Natación en el 2013 junto con Rommel Pacheco.

También, Jahir Ocampo participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el que quedó en quinto lugar.

Jahir Ocampo (Javier Ramirez / MEXSPORT)

¿Quién es Iván García?

Iván Alejandro García Navarro nació en Guadalajara en 1993. También exclavadista, es ganador de múltiples medallas en Mundiales y en Juegos Olímpicos.

Tal vez la más memorable fue cuando en Londres 2012, obtuvo medalla de plata junto con Germán Sánchez. También participó en Río 2016, aunque quedó en décimo lugar.

Además ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010, junto a Germán Sánchez.

En conclusión, Iván García y Jahir Ocampo no compartieron plataforma, sin embargo es claro que son viejos conocidos de hace años, ¿qué fue lo que pasó para que se lancen esos comentarios?