Hugo Sánchez entrevistó al Canelo Álvarez para su programa “Hugo Sánchez presenta” donde el pugilista mexicano reveló la edad en que piensa retirarse del boxeo profesional.

La carrera del Canelo Álvarez ha estado llena de éxitos, sin embargo, sabe que el tiempo pasa y no perdona y ya le reveló a Hugo Sánchez a qué edad se va a retirar.

El Pentapichichi tuvo como invitado al que es catalogado como el mejor boxeador mexicano de la historia, quien a lo largo de esta entrevista contó un poco de su historia, de cómo conoció a Edy Reynoso y qué es lo que hace previo a cada pelea.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando el Canelo Álvarez habló de su retiro, quien ya puso una edad estimada.

¿A qué edad piensa retirarse el Canelo Álvarez?

A lo largo de entrevista entre Hugo Sánchez y Canelo Álvarez, el pentapichichi le cuestionó si piensa retirarse o si por lo menos ha pasado por su cabeza a qué edad hacerlo.

“De los 28-29 años, a esa edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera y eso digo; pero dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15″, señaló.

Cabe destacar que actualmente, el Canelo Álvarez cuenta con 33 años de edad, por lo que de cumplir su palabra de retirarse a los 37, le quedarían todavía 4 años de carrera.

Canelo Álvarez (Moises Castillo / AP)

Canelo Álvarez quiere pelear en el Estadio Azteca

Una de las cosas que le falta por cumplir al Canelo Álvarez y que lo hizo saber durante su entrevista con Hugo Sánchez, es que quiere pelear en el Estadio Azteca antes de retirarse como boxeador profesional.

“Sí me llama la atención pelear. Me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca”, reveló el Canelo Álvarez.

Cabe destacar que la última pelea de Saúl Álvarez fue en tierra mexicana y fue precisamente en su tierra natal, Guadalajara, en la cancha del Estadio Akron.

