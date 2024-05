El famoso comediante, Eugenio Derbez, es un seguidor del Cruz Azul de toda la vida. De esos que aguantó todas las burlas de las finales que su equipo perdía. Ahora tiene una gran oportunidad de quitarse esos fantasmas en esta Final contra América.

De hecho, Eugenio Derbez festejó como pocos cuando Cruz Azul rompió la maldición que los acompañó por varios años. Aunque esa vez, la Final fue contra Santos y no con América.

Además su más famoso personaje, Ludovico Peluche, es un fiel seguidor de Cruz Azul. El protagonista de la serie La Familia Peluche es un fiel retrato de como Eugenio Derbez vive los partidos de La Máquina.

Así que esta Final: América vs Cruz Azul, sin duda la vivirá con gran intensidad los dos, Eugenio Derbez y Ludovico Peluche.

¿Qué le dijo Eugenio Derbez al Cruz Azul, previo a la Final vs América?

Como ya vimos las dos personalidades de Eugenio Derbez comparten algo, su pasión por el Cruz Azul. Misma que se saldrá a relucir en esta Final contra América.

Es por eso que mandó un mensaje a los jugadores del Cruz Azul previo a la Final contra América: “No la vayan a cruzazulear, ni Ludovico Peluche ni yo estamos en edad para aguantar otra derrota”. Por supuesto todo con ese tono de humor que le pone Eugenio Derbez.

Además confesó que el único rival con el no que pueden perder es este: “Ya no estoy para que pierdan otra Final y menos, menos contra América. Me cae que si pierden contra Barcelona, Real Madrid, Necaxa, Atlante o quien sea, pero por favor no pierdan contra el América”.

Sobrino de Eugenio Derbez juega con el Cruz Azul

No se conoce mucho, pero un sobrino de Eugenio Derbez es parte del Cruz Azul y ya estuvo con el primer equipo.

Incluso, en esta temporada, Martín Anselmi convocó a Louis Estrada Derbez para el partido que Cruz Azul jugó contra Atlas en este Clausura 2024.

Si bien no ha tenido minutos en la Liga MX, ha destacado con la Máquina Sub-23, se caracteriza por anotar goles, pese a que juega como contención.