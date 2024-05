Las cábalas del Club Cruz Azul siguen, pues además del número 33, repitieron algo que les funcionó en 2021 para ser campeón de la Liga MX, ya que AuronPlay le mandó su bendición al equipo.

AuronPlay, uno de los streamers y youtubers más importantes del mundo, le mandó su bendición al Club Cruz Azul, como lo hizo en 2021, cuando La Máquina rompió la sequía derrotando al Club Santos Laguna en la gran final.

En ese entonces, un seguidor mexicano le pidió al creador de contenido español que mandara su apoyo a La Máquina, algo que hizo sin pensarlo. Lo curioso es que el equipo cementero logró el campeonato, algo que celebró el youtuber días después.

Y ahora, AuronPlay lo hizo de nuevo, pues otra vez mandó su bendición para que el Club Cruz Azul pueda derrotar al Club América en la gran final del Clausura 2024 de la Liga MX.

AuronPlay le manda la bendición al Cruz Azul para que sea campeón como en 2021

Un seguidor mexicano que es aficionado al Club Cruz Azul, le pidió a AuronPlay que le mandara su bendición al equipo para derrotar al Club América en la gran final de la Liga MX.

“Una vez les envíe la bendición y ganaron, no sé si habrá tanta suerte, pero por intentarlo que no quede. Para Cruz Azul: In nómine Patris et Fílī et Spíritus Sancti (En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo)”, dijo el AuronPlay.

En 2021, cuando el creador de contenido español le mandó su apoyo a La Máquina para la final contra el Club Santos Laguna, tenía 33 años, por lo que sigue la cábala de ese número antes de jugar contra el Club América.

¿Cuándo es y dónde ver la final de la Liga MX Cruz Azul vs América?

El Club Cruz Azul, con la cábala del número 33 y la bendición de AuronPlay incluida, buscará ser campeón de la Liga MX al derrotar al Club América en la gran final.

El Estadio Ciudad de los Deportes será la sede del partido de ida de la gran final de la Liga MX entre el Club Cruz Azul y el Club América que se jugará el jueves 23 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Mientras que la vuelta se disputará a las 19:00 horas del domingo 26 de mayo en la cancha del Estadio Azteca. Ambos partidos se podrán ver a través de Canal 5, TV Azteca 7 y TUDN.