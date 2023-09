Sin duda alguna, la rivalidad entre el Club América y el Club Chivas, es una en las más conocidas en el futbol mexicano, por lo que el Clásico Nacional es de los partidos más esperados.

Esta nueva edición del Clásico Nacional, entre el Club América y Club Chivas se llevará a cabo en el Estadio Azteca este sábado 16 de septiembre.

Sin duda alguna la respuesta de la afición ha sido increíble, pues ya no hay boletos para ver el encuentro en el Estadio Azteca y estará lleno al 100% de su capacidad.

El Club América informó a través de su cuenta de Twitter que las entradas están completamente agotadas.

Cabe recordar, que este encuentro será como parte de la Jornada 8 del Apertura 2023, además de luchar por el honor ambos equipos intentarán sumar 3 unidades para escalar lugares en la tabla de cocientes.

Club Chivas se ubica en la cuarta posición de la tabla, mientras que el Club América está en la sexta.

¡Águilas!, gracias a su apoyo incondicional, los boletos para #ElClásicoDeMéxico están agotados 💙🦅💛 pic.twitter.com/Y14AENT8nl — Club América (@ClubAmerica) September 15, 2023

Club América vs. Club Chivas rumbo al Clásico Nacional

Cabe recordar, que el Club América tendrá una baja importante para el Clásico Nacional. Y es que su director técnico, André Jardine, fue operado de emergencia de apendicitis aguda y no podrá estar presente en el partido.

Pese a todo, los azulcremas intentarán aprovechar su condición de local para sumar las 3 unidades que mucha falta le hacen en este torneo.

Las Águilas vienen de perder su encuentro amistoso contra Club Tigres, por lo que tendrán que resolver los problemas defensivos que se hicieron presentes si es que se quieran llevar el triunfo.

Partido: Club América vs. Club Chivas

Sede: Estadio Azteca

Horario: 21:10 horas tiempo del centro de México

Transmisión: TUDN

Veljko Paunović sobre el Clásico Nacional

Veljko Paunović, técnico de Club Chivas mencionó que no hay ningún partido fácil y en la Liga MX hay muy buenos entrenadores.

“La verdad es que no hay ningún partido fácil, no hay ningún día en el que salgamos al campo y no estemos preocupados por lo que el rival nos puede proponer. Es muy diversa la liga, tiene muy buenos entrenadores”, dijo.

