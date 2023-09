Álvaro Fidalgo fue el responsable de que el Club América cayera ante Club Chivas en las semifinales del torneo pasado, por lo que celebró que el rebaño perdiera la final ante el Club Tigres.

El Club Chivas perdió la final ante el Club Tigres el torneo pasado, motivo que celebró Álvaro Fidalgo, tras ser el culpable de que su equipo quedara eliminado en semifinales ante el rebaño.

En entrevista con TUDN , Álvaro Fidalgo se confesó con el Ruso Zamogilny, donde recordó el amargo momento en las semifinales del Clausura 2023 y la manera en que vivió la final entre Club Chivas y Club Tigres.

Álvaro Fidalgo celebró el título del Club Tigres

Álvaro Fidalgo reveló que celebró el título que el Club Tigres le ganó al Club Chivas el torneo anterior, después de que fuera el causante de la eliminación de las águilas en las semifinales tras haber sido expulsado.

Cabe recordar que el Club América y el Club Chivas se enfrentaron en semifinales, donde Álvaro Fidalgo se convirtió en el villano, quien se fue expulsado, razón por la que el rebaño aprovechó para dejar fuera a las águilas, ante ello, el español confesó haber celebrado el título del Club Tigres.

“Hasta que no ganó Tigres la Final ni dormí, no quería ver el partido, no quería ver futbol. Cuando veo que Guido mete el gol, mi novia me quería matar, eran las 7 de la mañana en España y yo estaba saltando, lo celebré, es la realidad”, confesó.

Álvaro Fidalgo aceptó su error tras expulsión ante Club Chivas

Álvaro Fidalgo también recordó como sucedió la expulsión sufrida frente al Club Chivas, donde aceptó su error, pues asegura que a acualquier jugador le puede pasar.

Sin embargo sabe que a raíz de ello, echó a perder el pase que el Club América tenía prácticamente en las manos.

“Es un error que puede tener cualquier jugador, se podía evitar, lo que pasa es que fui muy fuerte la pelota, pensé que llegaba, te juro que he visto el video en cámara lenta y el ‘Nene’ Beltrán mete la pierna hacia adentro y esos días, te juró llegar a casa, me derrumbaba, me duró un tiempo”, agregó.

Álvaro Fidalgo (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

