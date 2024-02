Javier Chicharito Hernández está de regreso en la Liga MX para jugar con el equipo que lo vio nacer como profesional, Club Chivas.

Fue en el lejano torneo Apertura 2006 cuando Javier Chicharito Hernández hizo su debut en la Liga MX con el Club Chivas, equipo del que se convirtió en leyenda.

Tras una gran carrera con el Guadalajara, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana se marchó al futbol europeo en el torneo Bicentenario 2010, donde anotó su último gol en la Liga MX.

En ese torneo, el Rebaño Sagrado impuso una marca de ocho victorias consecutivas al inicio de la temporada, con Javier Chicharito Hernández a la cabeza de esa gran ofensiva.

Último gol de Chicharito Hernández en la Liga MX

El torneo Bicentenario 2010, también conocido Clausura 2010, fue el último campeonato que jugó Javier Chicharito Hernández en la Liga MX con el Club Chivas.

Esa ofensiva del Club Chivas era letal para toda la Liga MX, pues Javier Chicharito Hernández compartía la punta del ataque con otro histórico del Rebaño Sagrado, Omar Bravo.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana se marchó al Manchester United como campeón de goleo del futbol mexicano, pues en esa temporada marcó 10 anotaciones.

El último gol de Javier Chicharito Hernández en la Liga MX fue en la jornada 12 del Bicentenario 2010, donde el Club Chivas goleó 6-2 al Club Santos en la cancha del Estadio Jalisco.

¿Cuándo debuta Chicharito Hernández con Chivas en la Liga MX?

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y todo parece indicar que el día más esperado por todos está muy cerca, pues Javier Chicharito Hernández podría debutar con Club Chivas hoy mismo.

Distinto reportes indican que Javier Chicharito Hernández tendría actividad en el duelo de la jornada 8 de la Liga MX, donde el Club Chivas recibirá la visita del Club Pumas.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana fue convocado para el partido, por lo que al menos estará en el banco del Rebaño Sagrado.