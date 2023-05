El orgullo y felicidad que le dio a la entrenadora Adriana Loftus el triunfo de sus nadadoras en el Mundial de natación artística celebrado en Egipto, no le hacen olvidar que no le pagan desde enero.

La entrenadora Adriana Loftus confirmó la terrible situación por la que ha tenido que pasar debido a la falta de apoyo por parte de la CONADE, dependencia de la que no ha recibido un salario formal desde el pasado mes de enero.

”Vivo de amor al deporte, desde enero, efectivamente, desde enero no se me paga”, lamentó la entrenadora Adriana Loftus.

Señaló que a diferencia de algunas atletas que tienen un salario por parte de la SEDENA u otras con algún patrocinio, muchas sólo cuentan con la beca de la CONADE, “se les retiró y para ellas ha sido difícil. Y como entrenadora, no tengo otro trabajo”.

La entrenadora del equipo mexicano de natación artística, Adriana Loftus, no recibe su salario de Conade desde enero y cuenta la adversidad que ha sido.



📹 @ygayossocancha pic.twitter.com/OciKJWjH73 — CANCHA (@reformacancha) May 17, 2023

Por ahora, entrenadora de natación artística sigue al mando

Ha sido un año complicado, pero la entrenadora Adriana Loftus no se rinde, “porque siempre me he dedicado a esto porque yo fui deportista, adoro lo que hago”.

Eso sí, la paciencia de la entrenadora Adriana Loftus tiene fecha límite. “Más adelante no sé, porque también estar sin sueldo un año está difícil, pero tengo el compromiso hasta los Juegos Panamericanos que voy a estar con o sin sueldo, después ya no sé”.

Adriana Loftus lamentó que se asegure que las nadadoras tiene muchos apoyos, como aseguró Ana Guevara, presidenta de la CONADE.

“Es mentira que tienen apoyos y patrocinios, el sueldo que tienen 6 de ellas de 15 mil pesos y es de la SEDENA. Algunas de ellas han tenido que empezar a trabajar en la tarde y eso merma su desempeño”, lamentó la entrenadora.

Entrenadora de natación artística y sus pupilas no pueden relajarse

La realidad es que ni la entrenadora ni sus chicas pueden detenerse mucho tiempo a lamentarse. Así que después de conquistar tres medallas de oro y una de bronce en la Serie Mundial de Egipto, se concentrarán en los Juegos Centroamericanos de San Salvador.

Más tarde, Adriana Loftus y su equipo tienen el Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón, para aspirar a conseguir el boleto a Juegos Olímpicos en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Todo eso lo tendrán que planear a la par de la incertidumbre sobre si recibirán o no apoyo para su preparación por parte de la CONADE.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok