Las Juegos Olímpicos más extraños han llegado a su fin. México tuvo su peor participación en los últimos 40 años . Solo logró cuatro medallas de bronce y algunos cuartos lugares, que a muchos les parecieron intrascendentes y a otros muy importantes.

Cabe mencionar que el número de medallas obtenidas en México a través de los años no es un reflejo del lugar que ocupa nuestro país en una clasificación económica, lo cual usualmente tiene una correlación positiva. A mayor fuerza económica, mayor preponderancia en el medallero. Es el patrón que siguen Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña y otros países europeos . Rompen el cartabón Jamaica y Kenia por los audaces y veloces corredores, al obtener mayor número de medallas que su “lugar” en la economía mundial. Lo mismo sucede con México pero en sentido contrario.

Para los juegos olímpicos de Japón 2020, dado el cambio de horario, fue complicado sintonizar a nuestros atletas, pero tampoco hubo mucho ánimo de seguirlos viendo por sus raquíticos resultados. Para conocer de manera más puntual el sentir del público MetricsMx realizó una encuesta de qué se opina en nuestro país sobre el medallero mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio.

‘Imperdonable’, el desempeño de los atletas mexicanos en Tokio 2021

En la pregunta en la que se pide juzgar el mal desempeño de los deportistas mexicanos en las olimpiadas, el 73% de los encuestados considera que es imperdonable, mientras un 12% lo encuentra justificable y un 15% no sabe.

Encuesta medallero olímpico de Tokio 2021 (SDPnoticias)

Otra fue la respuesta cuando se preguntó “de acuerdo a usted ¿a qué se debió el mal resultado?”. Un 15% de los encuestados consideró que fue por la pandemia, lo cual hubiera funcionado para todo el mundo; un 49% que es culpa de los atletas y un 31% responsabiliza a las autoridades.

AMLO premiará a atletas con medalla ¿tiene sentido?

Llama la atención que aun calificando tan mal a los atletas y a la autoridad por los pésimos resultados olímpicos, ante la pregunta de qué se piensa de la la propuesta de AMLO de también premiar a los atletas que obtengan cuarto lugar, el 43% de los entrevistados respondió que tiene sentido, a un 17% le pareció absurda y al 40% le da igual o no supo de qué se trataba.

Encuesta medallero olímpico de Tokio 2021 (SDPnoticias)

Pareciera que, tras el descalabro, se prefiere premiar a los que se quedaron cerca pero que no lo lograron, parecido al: “jugaron como nunca, para perder como siempre”. Y sí, mientras continuemos con ese pensamiento mediocre no importará que no ganemos o solo aspiremos a llegar. Ahí seguiremos. Sin tener el tamaño necesario para poder triunfar.

Deporte mexicano requiere mayor fomento financiero

Por último se preguntó: “Para mejorar el nivel de los atletas en próximas justas olímpicas ¿en su opinión qué es más importante?” El 40% de los entrevistados considera que se requiere un mayor fomento financiero y económico al deporte, seguido por un 35% quienes consideran que se requiere una mayor dedicación y entrenamiento. De igual forma con un 11% cada uno, se pide un mayor compromiso social, cultural y político al deporte y un mejor sistema de clasificación y selección de atletas.

Encuesta medallero olímpico de Tokio 2021 (SDPnoticias)

En pocas palabras, para la gente el deporte requiere un mayor dedicación de los los atletas así como un más decidido apoyo del gobierno en todos sus rubros. Ojo, no se trata solo de la presente administración: si bien ahora se dieron los peores números, no es la primera olimpiada donde México presenta malos resultados. Si queremos que nuestro país sobresalga en la justa olímpica, es un compromiso de años para poder ser competitivos. Será tarea de décadas de trabajo ofreciendo las mejores oportunidades a nuestros atletas y no solo a los directivos de las agrupaciones o de la CONADE.

Ojalá en algunos años el espíritu olímpico en nuestro país, alcance para traer más medallas, para una mejor participación y ante todo, como pensó el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin: “más alto, más lejos, más fuerte”. Mientras no sea así, los medalleros mexicanos seguirán siendo raquíticos e imperdonables.

Metodología