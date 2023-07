Checo Pérez ha recuperado un poco la confianza a bordo de su Red Bull, y después de fracasar en las últimas clasificaciones de la Fórmula 1, saldrá en el noveno sitio del Gran Premio de Hungría 2023.

Después de hacer una buena Q2, Checo Pérez inició la Q3 en busca de un buen lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría 2023.

Sin embargo, no tuvo una buena Q3 y tendrá que remontar posiciones para buscar un sitio en el podio del Gran Premio de Hungría 2023.

El británico Lewis Hamilton le arrebató la pole position a Max Verstappen, logrando por novena vez dominar la clasificación en la historia del Gran Premio de Hungría 2023.

Gran Premio de Hungría (Captura)

Checo Pérez tuvo un viernes complicado en la clasificación del Gran Premio d Hungría 2023

Checo Pérez chocó al salir de la vuelta 5 en la Q1 del Gran Premio de Hungría 2023, lo que no presagiaba un buen finde semana, aunque no le ha ido del todo mal.

Aunque Checo Pérez es sublíder del campeonato de pilotos, necesita subir al podio del Gran Premio de Hungría 2023 para mantener distancia sobre el tercer lugar Fernando Alonso.

Sin embargo, Checo Pérez nunca ha logrado un podio en el circuito Hungaroring del Gran Premio de Hungría 2023.

Checo Pérez se ha tenido que retirar en tres ocasiones en el Gran Premio de Hungría 2023, y su mejor fue en 2022, cuando acabó quinto.

De las 12 carreras que registra en el Gran Premio de Hungría, Checo Pérez sólo ha podido sumar en cuatro ocasiones: dos puntos en 2013, cuatro en 2017, seis en 2020 y 10 en 2022.

Red Bull y Checo Pérez van por récord en el Gran Premio de Hungría 2023

Este domingo, en el Gran Premio de Hungría 2023, la escudería Red Bull, con Checo Pérez y Max Verstappen en sus volantes, van por su undécima victoria seguida.

Dos leyendas de la Fórmula 1, el francés Alain Prost y el brasileño Ayrton Senna, ganaron para McLaren las once primeras carreras de 1988. Treinta y cinco años después, Red Bull está listo para igualar esa marca, en el Gran Premio de Hungría 2023.

De cara al Gran Premio de Hungría 2023, Checo Pérez dijo ser el primer inconforme con su desempeño en las carreras reciente. “Porque soy un ganador, no me gusta tener malos fines de semana. No es para lo que estoy aquí”.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio de Hungría 2023?

Fecha: Domingo 23 de julio

Carrera: 07:00 horas.

Canal: Fox Sports

