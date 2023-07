Después de la mala racha que ha tenido a bordo de su Red Bull en las últimas carreras de la Formula 1, Checo Pérez buscara recuperarse en el Gran Premio de Hungría 2023.

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a la acción, y Checo Pérez se subirá al Red Bull en busca de una buena carrera en el Hungaroring, en el Gran Premio de Hungría, a la sombra del inalcanzable Max Verstappen.

Red Bull y Checo Pérez van por récord en el Gran Premio de Hungría 2023

Una cita importante para la escudería Red Bull, ya que si gana el Gran Premio de Hungría sumará su undécima victoria seguida, y a Checo Pérez le encantaría ser el protagonista de la misma.

Dos leyendas de la Fórmula 1, el francés Alain Prost y el brasileño Ayrton Senna, ganaron para McLaren las once primeras carreras de 1988. Treinta y cinco años después, Red Bull está listo para igualar esa marca, en el Gran Premio de Hungría 2023.

“Hemos tenido un bajón en las últimas carreras, pero os domingos seguimos siendo competitivos. Hay que solucionar un poco los sábados, pero al final del día estamos en una buena posición en el Mundial”, valoró Checo Pérez.

A Checo Pérez, la llegada de Daniel Ricciardo al grupo de Red Bull no lo inquieta. “Por mi parte, no cambia nada. Manejo para Red Bull. No solo está Daniel, está Yuki y a más de la mitad de la parrilla le encantaría conducir para Red Bull. Estoy concentrado”.

De cara al Gran Premio de Hungría 2023, Checo Pérez dice ser el primer inconforme con su desempeño en las carreras reciente. “Porque soy un ganador, no me gusta tener malos fines de semana. No es para lo que estoy aquí”.

El nuevo formato de clasificación en el Gran Premio de Hungría 2023

A partir de este viernes, en el inicio de las actividades del Gran Premio de Hungría 2023, la Fórmula 1 probará con un nuevo formato de clasificación, en el que Checo Pérez buscará destacar.

En la nueva manera de llegar a la carrera del domingo en el Gran Premio de Hungría 2023, los pilotos sólo podrán usar un tipo de neumático dependiendo de la calificación.

De esa manera, en la Q1 (18 minutos) utilizarán el duro, en la Q2 (15 minutos) el medio, y en la Q3 (12 minutos) el blando.

Horarios del Gran Premio de Hungría 2023 para ver a Checo Pérez en vivo

Viernes 21 de julio

Prácticas libres 1 - 05:30 horas

Prácticas libres 2 - 09:00 horas

Canal: Fox Sports

Sábado 22 de julio

Prácticas libres 3 - 04:30 horas

Clasificación - 08:00 horas

Canal: Fox Sports

Domingo 23 de julio

Carrera: 07:00 horas.

Canal: Fox Sports

