Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk podría comprar el Manchester United; aunque así lo afirmó después aclaró que todo se trató de una broma.

Elon Musk ilusionó a más de uno con la compra del cuadro inglés del Manchester United, el dueño de la red social Twitter dijo que iba a comprar a los Red Devils pero más tarde se retractó.

“No, esta es una broma de larga data en Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo”, dijo.

Sin embargo, no es la primera vez que bromea sobre adquirir alguna empresa, pues hace un par de años escribió que compraría Coca Cola y también estaba bromeando

“Lo próximo que voy a comprar es Coca-Cola para volver a ponerle la cocaína”, escribió.

Manchester United y la reciente crisis

Al parecer, al Manchester United no se le acaban los problemas, pues recientemente fueron goleados por el Brentfort estando Cristiano Ronaldo como titular.

El Manchester United culminó en ceros mientras que el Brentfort anotó 4 tantos.

No es un secreto que Cristiano Ronaldo no está contento con los Red Devils, por lo que tras los recientes resultados y el hecho de que no pueda disputar la Champions League, lo obligarían a salir lo antes posible.

Cristiano Ronaldo de sus últimos partidos con el Manchester United

El Manchester United se enfrentó al Rayo Vallecano en Old Trafford, el resultado fue un empate 1-1, pero llamó la atención que Cristiano Ronaldo no se quedó al final del partido.

Cristiano Ronaldo arrancó de titular y abandonó el juego al minuto 46, es decir, al medio tiempo el delantero portugués fue sustituido por Amad Diallo.

El portugués no se muestra nada feliz y ha tenido ofertas de la serie A, incluso se hablaba de un intercambio en donde Cristiano llegaría al Napoli y Chucky Lozano al Manchester United.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok