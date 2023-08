A sus 38 años, Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia, el portugués no se cansa de hacer goles y no es novedad la disciplina que le pone cuando se trata de estar al máximo nivel, el lucitano fue captado en el gimnasio mientras sus compañeros de Al nassr ya no están.

Pocos son los que se atraven a tener una disciplina que los eleve a su máximo nivel, Cristiano Ronaldo nos ha puesto el ejemplo de ello, el “bicho” fue captado en el gimnasio del Al nassr ejercitándose mientras todos sus compañeros ya se habían ido.

En un video filtrado en redes sociales, se aprecia a Ronaldo en el gimnasio, arriba de unos de los aparatos para hacer pierna. Algo que los futbolistas suelen usar para hacer trabajo regenerativo después de haber jugado.

Cabe recordar que Al-Nassr hace unos enfrentó al Al-Fateh, equipo al que Cristiano le marcó un Hat Trick siendo la figura del partido.

Con este video, el “bicho” nos ha dejado claro que es futbolista más profesional y más trabajador en la historia y por ello encabeza la lista de goleadores en la liga saudí.

‼️ Se Filtra imagen del Gimnasio del Alnassr cuando está vacío y todos se fueron y como cuenta la leyenda



Que siempre esta un tal Cristiano Ronaldo que llega de Primero y se va de Última!!



🐐 No hay un deportista mas profesional que este en la historia!



👉… pic.twitter.com/bPUtOnCHFD — Arielipillo (@arielipillo) August 26, 2023

Cristiano dice que la Liga de Arabia será la mejor del mundo

La Liga de Arabia ha robado foco tras las figuras que han decido ir a jugar a dicha liga, en ese sentido Cristiano Ronaldo cree que será la mejor del mundo dentro de muy poco tiempo.

La Liga Arabe ha roto el mercado de ficahajes en los últimos meses, la llegada de las grandes figuras, como Neymar, Benzemama, Sadio Mané, Roberto Firmino, y sobre todo la de Cristiano Ronaldo, pusieron a creer al portugués que esta liga será la mejor del mundo en unos años.

“Estoy muy feliz de estar aquí en Arabia Saudita, el fútbol está cambiando. Vienen jugadores de mucha calidad. Como dije hace un tiempo, esta liga va a ser la mejor del mundo. Paso a paso se va construyendo el camino”. indicó Ronaldo.

¿Cúando juega el Al nasser de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo volverá a la actividad con el Al nassr el próximo martes 29 de agosto, cuando reciban al Al Shabab en la fecha 4 de la Liga Saudí. Cabe destacar que el equipo del lucitano suma 3 puntos y se mantiene lejos de las primeras posiciones, luego de sumas 2 derrotas 1 victoria.

