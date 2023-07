La Selección Mexicana ostenta un vergonzoso récord luego de perder contra Qatar en la Copa Oro, pues no pudo anotar ni un solo gol y cayó con un marcador de 1-0.

La Selección Mexicana quería conseguir una fase de grupos perfecta, pues en dos partidos mostró autoridad, pero no lo logró y cayó con Qatar por la mínima en la Copa Oro.

Sin embargo, esto representó un récord muy malo para el Tri y es que nunca en la historia de la fase de grupos de la Copa Oro, México se había quedado sin anotar gol en un partido.

La Selección Mexicana ha sufrido 4 derrotas en fase de grupos pero en ninguna se ha quedado en ceros, por lo menos habían anotado un gol, mismo que no consiguieron contra Qatar.

Marcadores de derrotas de la Selección Mexicana:

0-1 contra Qatar en 2023

#OJOALDATO - México ha perdido un partido de fase de grupos sin lograr marcar por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa Oro.



Estas son las 4 derrotas del Tri en fases de grupo de #GoldCup:



1-2 contra Sudáfrica en 2005

1-2 contra Honduras en 2007

1-2 contra Panamá en 2013… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 3, 2023

Selección Mexicana vs. Qatar en la Copa Oro

La Selección Mexicana no pudo contra Qatar, pues a pesar de tener varias jugadas de peligro y tiros a portería, se quedaron en ceros y sin duda eso causó gran decepción en los fanáticos.

Pese a todo, el Tri ya está calificado a los cuartos de final aunque aún no conoce a su rival pero el partido será el sábado 8 de julio a las 19:30 horas t iempo del centro de México.

Jaime Lozano sobre la derrota de la Selección Mexicana

Por otro lado, Jaime Lozano aceptó que hay tristeza y enojo por no poder conseguir esa victoria contra Qatar, incluso mencionó que el planteamiento se volvió algo extraño.

“Mantener el plan de partido es lo más complicado y nos empezó a pasar antes del gol. Empezamos a hacer cosas raras y ahí no nos vemos bien, después nos cuesta generar opciones de gol, lo hablamos al medio tiempo, que no nos volviéramos locos y que no dejáramos el plan de juego”, agregó.

