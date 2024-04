Javier “Chicharito” Hernández fue anunciado como refuerzo estrella en Chivas para este torneo y lo está logrando aunque no precisamente por su buen nivel de juego pero sí con su parecido a Don Beto.

Con Chivas no ha podido anotar un solo gol e incluso al último partido de los rojiblancos, Chicharito Hernández no fue convocado.

Mientras su equipo en la vida real le quitaba el invicto a Rayados de Monterrey, su equipo virtual, el Olimpo United, perdía en la Kings League Américas.

Hernández llamó más atención con la caída de su silla durante la transmisión online que con las asistencias o pases que ha tenido en los partidos que ha jugado con el Guadalajara.

¿Qué like dio Chicharito Hernández?

Fue en Instagram donde un usuario le cachó un like a “caliente” a Javier “Chicharito” Hernández lo que desató la comparación con Don Beto.

El usuario de X, ‘ChivasShitpost’ realizo un tuit balconeando al delantero de Chivas, “Chicharito” está ovulando o qué pedo?” fue su descripción y mostró el “me gusta” de Instagram.

La publicación en cuestión tiene una frase alusiva al sexo pues menciona loa 79 órganos que hay dentro del cuerpo humano.

La oración termina con la frase “¿Quieres que nos veamos y hayan 80?”.

Chicharito está ovulando o qué pedo? pic.twitter.com/e846SSqwCc — Chivas Shitposting (@ChivasShitpost) April 1, 2024

No es la primera vez que Chicharito likea una publicación así

Las burlas no se hicieron esperar pues no es la primera vez que Javier “Chicharito” Hernández le da like a una publicación de este tipo.

Es por ello, que esta vez los usuarios de redes sociales, compararon al Chicharito con Don Beto, otro personaje popular por sus polémicas sexuales.

La otra publicación era aún más explicita que esta y a los usuarios se les hizo “chistoso” el like que se le escapó al jugador, sin embargo, se está viendo una constante en el delantero.

Aficionados esperan que Hernández retome el buen juego que alguna vez lo caracterizó aunque aceptan que parece que está entrando en su “tercera adolescencia”.