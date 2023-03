El defensa mexicano Jorge Sánchez actualmente milita en la Eredivisie con el AFC Ajax, sin embargo, su desempeño en la cancha ha generado críticas en la liga de los Países Bajos.

Jorge Sánchez está viviendo su primera temporada en el AFC Ajax, pero aunque está cumpliendo el sueño europeo, este ha sido acompañado de críticas por sus actuaciones en la cancha.

El zaguero mexicano ha recibido críticas por exjugadores neerlandeses, pero también de la prensa.

En esta ocasión se hizo viral que el comentario de Kenneth Pérez.

“Cinco millones para Sánchez... Ese es uno de los peores laterales de toda la Eredivisie, me parece genial que pueda jugar en el Ajax, que siempre quiere poner el listón alto, ese chico no lo entiende nada”, opinó el periodista.

De igual forma Pérez señaló que no es redituable lo que pagan los equipos de la Eredivisie por los futbolistas mexicanos.

“Si pones las compras en la balanza... Nadie cumple, ciertamente, no por el precio que se ha pagado”, agregó.

Números de Jorge Sánchez en el AFC Ajax

Jorge Sánchez llegó al AFC Ajax en agosto de 2022, proveniente de Club América.

Las primeras semanas en el equipo de Países Bajos no fueron sencillos para el mexicano, quien recientemente reconoció que no hablar inglés fue un aspecto que le costó trabajo y como consecuencia no cumplía con las indicaciones del técnico.

Dicha situación lo hizo no ser considerado en varios partidos, pasó de tener minutos a quedarse en la banca e incluso nos er convocado a los juegos.

Los números de Jorge Sánchez en el AFC Ajax son los siguientes:

Eredivisie

745 minutos jugados

12 partidos jugados

1 gol

2 tarjetas amarillas

Copa de Países Bajos

180 minutos jugados

2 partidos jugados

1 gol

1 tarjeta amarilla

Jorge Sánchez tiene contrato con el equipo de la Eredivisie hasta el 30 de junio de 2026.

