Ramón Morales, eterno capitán de las Chivas e ícono en los tiros libres con la Selección Mexicana, reveló en una entrevista que perdió el piso en su etapa como Rojiblanco e incluso dijo que casi se agarra a golpes con DT de Chivas.

Es muy típico que los grandes personajes de los equipos se mareen con la fama y este fue el caso de Ramón Morales, exmediocampista de Chivas que reveló sus “malas costumbres” y como intentó recuperar la esencia de su persona-

Ramón Morales es recordado por sus icónicos goles de tiro libre tanto en Chivas, equipo en el que logró subir a la cúspide de su carrera profesional que lo llevó a la Selección Mexicana con la que logró estar en el Mundial de Japón 2002, y Alemania 2006.

El hecho de que Ramón Morales llegará a lo más alto en el balompié mexicano lo hizo perder la cabeza, algo que reveló 13 años después de que anunciara su retiro como profesional.

¿Con qué DT de Chivas se peleó Ramón Morales?

La vanidad que se fue creando tras sus buenas actuaciones con Chivas y la Selección Mexicana le llevaron a cambiar de actitud en algunas cosas para bien, y en otras para mal según reveló Ramón Morales.

Ramón Morales reveló que se peleó en un entrenamiento de Chivas con el que en ese entonces dirigía al equipo Daniel Guzmán, quien se molestó porque el Ramoncito Morales no prestaba atención al entrenamiento.

“A Daniel Guzmán le gustaba parar las jugadas, y yo venía de una lesión, las jugadas caliente, frío me causaban irritación por lo que le hablé al doctor y Guzmán se molestó, fue ahí cuando le respondí que yo era el que había parado la jugada”: Ramón Morales.

Ramón Morales se molestó porque no le gustó que Daniel Guzmán regañara al doctor, por lo que Ramoncito lo defendió, y aunque le pidió una disculpa al ex DT de Chivas, este lo reprendió y le dijo “Ya Ramón pon atención, la disculpa no sirve”.

Ramón Morales se enfrentó con el DT de Chivas luego del entrenamiento del equipo

Ramón Morales dijo que a pesar de que en primera instancia le pidió una disculpa a Daniel Guzmán, este no la aceptó, por lo que Ramoncito le dijo: “Si te gusta eh, y si no vete muy lejos”.

Ramón Morales se refería a la disculpa, algo que tuvo que volverle a pedir a Daniel Guzmán en una gira por Estados Unidos, ya con los ánimos ya calmados, por lo que todo se pudo solucionar en su momento.

“Mi reacción fue equivocada, te ofrezco una disculpa”, fueron las palabras de Ramón Morales para Daniel Guzmán, quien en esta ocasión sí aceptó la disculpa del que era capitán de Chivas.