Nunca es tarde para perseguir tus sueños, esto lo tiene bien claro Elisa Sanchez que dejará el cine para adultos para incursionar en el futbol.

Así es, la vida de Elisa Sanchez le hizo llegar a ser actriz del cine para adultos, pero ahora quiere perseguir ese objetivo que estuvo desde el principio, ser árbitra.

Ahora, se inscribirá en la Federación del Estado de Rio de Janeiro para realizar los cursos pertinentes para comenzar su nueva carrera.

“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de futbol”, comentó Elisa Sanchez.

¿Le afectará el pasado de Elisa Sanchez al ser árbitra?

Elisa Sanchez sabe que se enfrenta a un mundo, del futbol, dirigido por hombres, cosa que la detenía para buscar su sueño.

“Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy”, afirmó Elisa Sanchez, sin embargo, encontró la fuerza necesaria para hacer lo que más le gusta, arbitrar.

Además por el lado de la preparación física, comenta que está lista: “Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitra. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera”

Árbitras en la Liga MX

Las mujeres toman cada vez más fuerza en el mundo del futbol, ya sea jugando o arbitrando, como recientemente se dio el caso de Katia García, que silbó el Pachuca vs Querétaro de la Liga MX.

Katia Itzel logró ser árbitra central de un partido varonil de Liga MX, después de 20 años en los que ninguna mujer pudo hacerlo.

Antes de Katia, Virginia Tovar había dirigido un Irapuato vs América en el ya lejano 2004, lamentablemente, en esa ocasión, la árbitra recibió comentarios machistas.