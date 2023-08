Pep Guardiola le dio tremendo regaño a Erling Haaland a pesar de que el jugador anotó 2 goles en el partido contra Burnley de la Premier League.

En un video se observa al técnico del Manchester City, Pep Guardiola darle tremendo regaño a Erling Haaland, aunque no se sabe la razón pues el jugador tuvo un tremendo desempeño en el partido de la Premier League

El enojo del técnico fue tanto que incluso mostró su ira contra el camarógrafo que estaba siguiendo sus acciones en el campo y trató de tapar el lente con el que lo grababa.

No obstante su frustración no fue tomada muy a bien por distintos medios quienes aseguraron que no debió actuar de dicha forma con el camarógrafo pues solamente hacía su trabajo.

Por su parte Erling Haaland sigue demostrando que es una máquina de hacer goles y es que solo pasaron 3 minutos para que pusiera el primero a favor de su equipo.

Los actuales campeones de la Champions League quieren repetir lo hecho en la temporada pasada y lo demostraron con un contundente triunfo. La temporada en la Premier League apenas comienza y sin duda alguna podremos presenciar más goles increíbles de los jugadores del cuadro inglés.

Esto que es, Guardiola enfadado con Haaland cuando lleva 2 goles en la primera parte y Haaland ingorandolo.



Siempre tiene que ser el centro de atención. pic.twitter.com/rrfFZ3ks7s — Mario (@Mario___RM) August 11, 2023

Manchester City y su próximo partido

El Manchester City se medirá ante el Sevilla en la Supercopa de Europa este miércoles 16 de agosto.

El partido comenzará a las 13:00 horas tiempo del centro de México . La transmisión de la Premier League se podrá seguir a través de Paramount+.

Manchester City y la Champions League

Cabe recordar, que hace apenas unos meses, todo eran celebraciones en el Manchester City, pues el equipo ganó prácticamente todo lo que pudieron haber ganado y finalmente consiguieron la tan ansiada Champions League.

La Champions League era un trofeo que Pep Guardiola no había podido conseguir a pesar de tener a una de las plantillas más caras y competitivas de todo el mundo, pero rompió la mala racha y se convirtieron en campeones.

