Edson Álvarez eligió al mejor entrenador que ha tenido en su carrera profesional y la decisión que tomó no le gustará nada a Ricardo La Volpe, quien lo debutó en el Club América.

En entrevista con Ajax TV, el mediocampista mexicano fue cuestionado sobre quién ha sido el mejor entrenador de su carrera, a lo que contestó Erik ten Hag.

Edson Álvarez señaló que el entrenador neerlandés es una persona muy preparada que le ha ayudado a mejorar técnica y tácticamente.

“Me ha enseñado mucho dentro de la cancha, tácticamente. He mejorado técnicamente con el cuerpo técnico. Siento su confianza en mí”, dijo ‘El Machín’.

Cabe mencionar que Edson Álvarez eligió al entrenador neerlandés sobre Ricardo La Volpe, quien lo debutó, o Miguel Herrera, con quien se hizo figura en el Club América.

Edson Álvarez se ha convertido en un jugador inamovible para el AFC Ajax, y muestra de ello es su renovación de contrato; sin embargo, ¿se considera un jugador clave?

El mediocampista mexicano señaló que no le gusta considerarse a sí mismo como un jugador clave dentro del equipo, pues piensa que podría llevarlo a una zona de confort.

“No me gusta pensar que soy un jugador clave porque no me gusta relajarme. No me gusta pensar que ya he logrado todo porque no. Sé que puedo mejorar mucho, entonces todo esto que me pasa lo tomo como una responsabilidad”

Edson Álvarez