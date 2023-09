Uno de los mejores jugadores de la historia, está viviendo una de sus etapas finales dentro del futbol profesional, hablamos de Lionel Messi, quien ha revelado que hará después de que se retire.

Con 36 años estamos viendo la recta final de la carrera de Lionel Messi, en la entrevista con Miguel Granados, el campeón del mundo ha revelado que hará después de que se retire. En primera instancia quiere mantenerse relacionado al futbol.

Cabe destacar que el argentino tiene contrato con el Inter Miami hasta 2025, con opción a renovar uno más. por lo que en caso de ser así, Messi terminaría vínculo con los de la Florida hasta finalizar la Copa del Mundo del 2026.

Posterior a ello, el futuro de la pulga luciría incierto, pues cabe destacar que en reiteradas ocasiones ha mostrado el deseo de jugar en Argentina. Aunque para ese entonces, Leo tendría 39 años, por lo que no sabríamos si seguirá en activo.

Lionel Messi le gustaria ser Director Deportivo

El final de la carrera de Lionel Messi se acerca y ante ello el argentino contó que después de retirarse le gustaría estar vinculado al futbol, donde podría ejercer como técnico, incluso como Director Deportivo.

“Qué voy a hacer no sé, me gusta obviamente todo lo que sea relacionado al futbol, me gusta estar con chicos, enseñar, me gusta el hecho de Director Deportivo” indicó Messi.

Cabe destacar que el contrato que tiene con el Inter Miami, le ha abierto la posibilidad de tener su propia franquicia, por lo que no dudemos que después de su retiro, veamos a Messi administrando a su propio equipo dentro de la MLS.

⚽️❤️ "El fútbol es un laburo, pero tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta"



🗣️ Messi y su mirada sobre el trabajo y su futuro... ¿Director deportivo? ¿Enseñar?



📹 @olgaenvivo pic.twitter.com/z3BoQ2S8H7 — Diario Olé (@DiarioOle) September 21, 2023

Lionel Messi no sabe si llegará a la Copa del Mundo del 2026

En la entrevista con Miguel Granados, el comediante argentino le cuestionó a Lionel Messi si llegará a la Copa del Mundo del 2026, por lo que la pulga se sinceró y dice no saberlo, pues tiene primero en mente la Copa América del 2024.

“Lo dije, la verdad que no lo pienso todavía, porque está lejos, si que pienso en la Copa América y mi objetivo es llegar bien a la Copa América que justamente se juega acá en Estados Unidos, también dependerá de como me vaya sintiendo, iré viendo día a día como me encuentro, faltan 3 años” indicó Messi.

