Renato Paiva, director técnico del Toluca, se ha caracterizado por expresarse libremente sobre los cambios que se han implementado en el futbol mexicano y en particular en la Liga MX.

Hace unos días, el estratega del Toluca criticó con todo el hecho de que el campeonato del futbol mexicano se detuviera casi un mes por disputar la Leagues Cup.

Sin embargo, aquella no fue la última crítica que Renato Paiva lanzó contra los directivos del balompié mexicano, ya que recientemente reventó contra los cambios que la Federación de Futbol Mexicano (FMF) les exigirá a los clubes.

Renato Paiva, estratega del Toluca, critica plan para generar nuevo talento en el futbol mexicano

El director técnico portugués del Toluca, fue entrevistado para el programa Línea de 4, de TUDN, y aprovechó para aclarar que no está en contra de la Leagues Cup pero sí de su calendarización.

Además, el DT del Toluca declaró que si ve atractivo que todos los equipos de la Liga MX vayan a Estados Unidos a disputar todo un torneo debido a la cantidad de mexicanos que hay en dicho país.

Sin embargo, el estratega luso también fue cuestionado sobre los cambios que se han comenzado a implementar en el balompié mexicano como la regla de menores y la reducción de jugadores extranjero y aseguró que los directivos “quieren construir la casa empezando por el techo”.

Esta explicación de Renato Paiva deberían repetirla constantemente en todos los pasillos de la @FMF, la @LigaBBVAMX y de todos los clubes del fútbol mexicano.



Ya ni les digo en las redacciones de todos los medios de comunicación de nuestro país… pic.twitter.com/UC0bOoypUy — Marc Crosas (@marccrosas) July 24, 2024

“De lo que yo veo y conozco, no se trabajan bien las formativas en México, no veo a los técnicos de las formativas profesionales, no veo, con excepción de Pachuca, entrenadores de base estar de profesionales y ganar bien…”, declaró el extécnico de Independiente del Valle.

Además, mencionó que las diferencias entre las canteras del futbol mexicano y las que vio en el Benfica de Portugal son abismales, pues en México no se cuenta con varios factores que resultan fundamentales para desarrollo de nuevos talentos.

¿Contra quién jugará Toluca en la Leagues Cup?

Previo al parón de la Liga MX debido a la Leagues Cup, los Diablos Rojos del Toluca protagonizaron uno de los duelos más destacados de la jornada 4, ya que los dirigidos por Renato Paiva sacaron el empate del Estadio Ciudad de los Deportes tras igualar 1-1 ante el Cruz Azul de Martín Anselmi.

Cruz Azul vs Toluca, jornada 4 de la Liga MX (Miguel Ponton / Mexsport)

En la Leagues Cup, el equipo del Estado de México compartirá grupo con el Chicago Fire y el Sporting Kansas City, ambos equipos de la MLS.

Para el primer partido visitarán en SeatGeek Stadium de Illinois y posteriormente irán al Children’s Mercy Park de Kansas.