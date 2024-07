La Liga MX sigue consolidándose como un campeonato poderosos económicamente, mismo que le permite bloquear joyas mexicanas que captan el interés de equipos de Europa

La Liga MX ha logrado imponerse económicamente en la zona, y por tal motivo no ve esencial que sus joyas se marchen a Europa, algo que ya ocurrió en tres ocasiones en el presente mercado de traspasos.

La crisis de la Selección Mexicana tiene como protagonistas a los Dueños del futbol mexicano, los cuales han hecho caso omiso a la exportación de los jóvenes talentos de nuestro país.

El factor más importante por el que existe una especie de ‘bloqueo’ para que los futbolistas mexicanos no vayan a Europa es en el tema económico, pues en la Liga MX no tienen la necesidad de vender.

Liga MX bloquea a otra joya mexicana a Europa

El caso más reciente de un bloqueo de un jugador de la Liga MX que llamó la atención de un equipo de Europa es el de la joya mexicana, Marcel Ruíz, mediocampista mexicano que está en las filas del Toluca.

La joya mexicana, Marcel Ruíz, logró llamar la atención del Toulouse de la Primera División de la Liga de Francia en Europa, pero este equipo se encontró con el poderío económico de la Liga MX.

El Toulouse vio grandes capacidades en Marcel Ruíz, por lo que decidió ofertar por el jugador, pero se encontró con una respuesta negativa por parte del Toluca, quienes rechazaron la oferta.

Toluca decidió ‘bloquear’ a su futbolista debido a que consideraron que la oferta que hizo el Toulouse fue muy baja, por lo que optaron por mantener a su jugador ante la nula necesidad de vender futbolistas.

La joya mexicana se conforma con mantenerse en la Liga MX

La joya mexicana se enteró de la oferta que hizo un equipo importante de Europa, pero a pesar de ello, decidió darle la razón al Toluca, pues no lleva prisa por emigrar al Viejo Continente.

“Sí hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo. Pero yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad me gustaría que se diera. No pasa nada”, dijo Marcel Ruíz sobre la oferta del Toulouse.

La Liga MX tiene un buen sustento económico por lo que los equipos no ven la necesidad de vender a sus joyas, y cuando llegan ofertas de otros equipos por sus ‘joyas’ piden grandes cantidades de dinero, mismas que en Europa no están dispuestos a realizar.