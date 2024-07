Con el próximo inicio de la Leagues Cup, torneo que abre la competencia entre equipos de la Liga MX y la MLS, algunos fans ya han expresado su desacuerdo y ya hasta se han organizado para hacer algo al respecto.

Desde su creación la Leagues Cup ha recibido un sinfín de críticas por parte de los aficionados de la Liga MX, ya que por este torneo se tiene que parar la competencia local. Sin embargo, ahora los fans de la MLS también se han mostrado inconformes.

A menos de una semana para que de inicio la competición, los fanaticos no se han quedado con los brazos cruzados y se alistan para boicotear la Leagues Cup.

¿Por qué los fans de la MLS planean boicotear la Leagues Cup?

De acuerdo con lo compartido en un comunicado en redes sociales, los fans de la MLS se han mostrado inconformes con la Leagues Cup, ya que gracias a este torneo algunos equipos no pudieron participar en la US Open Cup.

La US Open Cup fue fundada en 1914 y es un torneo estadounidense realizado con el objetivo de que todos los equipos del futbol de Estados Unidos puedan participar, aunque no estén en la Primera División. Sin embargo, con la creación de la Leagues Cup, la MLS decidió que algunos de sus clubes no participarían.

Esta decisión desató una oleada de criticas por parte de los fieles seguidores de la MLS, ya que consideran que la Leagues Cup es un torneo de menor relevancia y que solo fue hecho para obtener ganancias económicas.

Grupos de animación como Austin Anthem y St. Louis CITY SC han emitido comunicados que rápidamente han tomado fuerza y en los que proponen algunas medidas para echar abajo la Leagues Cup.

Comunicado del Austin Anthem

¿Qué planean hacer los fans de la MLS para boicotear la Leagues Cup?

Luego de que se confirmara que algunos equipos de la MLS no formarían parte de la próxima edición de la US Open Cup por ir a competir a la Leagues Cup, los aficionados se han organizado y han propuesto una serie de acciones para que el torneo no tenga éxito.

Entre las medidas que se planean llevar a cabo, los fans de la MLS han propuesto no asistir a ningún partido de la Leagues Cup y no seguir los encuentros por ninguna plataforma de transmisión.

Además, de que no se distribuirán boletos ni se expresará ningún tipo de apoyo hacia los miembros de los equipos en ningún partido de la Leagues Cup.

“Rechacemos los intentos constantes de convertir nuestro deporte en un medio para ganar dinero aún mayor de lo que ya es, a expensas de las comunidades locales, los jugadores y la historia del juego” se lee en las últimas líneas del comunicado.