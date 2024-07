La Leagues Cup está muy cerca de comenzar, eso lo saben los equipos de la Liga MX y por supuesto Toluca, que después de su partido de la Jornada 4 habló sobre inconformidad sobre cómo se realiza este torneo.

Toluca, específicamente su entrenador, Renato Paiva, desahogó todas sus quejas sobre la Leagues Cup y que debido a este, se tiene que detener la Liga MX.

Recordemos que la Leagues Cup, la competencia que une a los equipos de la MLS y de la Liga MX, comienza el 27 de julio. Por lo que los equipos mexicanos tienen que detener su proceso en el Apertura 2024.

Es decir, esta Jornada 4 fue la última que se jugó, ahora van a viajar a Estados Unidos. Y no es que sea alguna obligación de la FIFA o algo por el estilo, sino que la misma Liga MX lo decidió así.

Además no es la primera vez que sucede, en la primera edición (2023) de la Leagues Cup sucedió lo mismo. Cortaron el Clausura para realizar este torneo.

Leagues Cup se tambalea: Toluca no le ve sentido al parón de la Liga MX

Como ya vimos, Los equipos de la Liga MX van a tener que cortar su proceso en el Apertura 2024 para viajar a la Leagues Cup. Por supuesto que eso no le gustó al Toluca y no dudaron en expresarlo.

El entrenador del Toluca, Renato Paiva, habló después de su partido contra Cruz Azul en la Liga MX: “Mi opinión sobre cortar el campeonato, es que no tiene sentido, pero es mi opinión. Quién soy yo para organizar a las personas a organizar torneos, pero creo que, los paros tienen que ser para las Selecciones, o empiezas Leagues Cup y la terminas o inicias campeonato y haces Leagues Cup después. No tiene ningún sentido.”

“Tenemos que mejorar todos, si queremos mejorar el futbol mexicano tenemos que mejorar todos. No solo hablar, hablar y hablar, hay que mejorar. Nosotros lo queremos hacer también como entrenadores, más como extranjeros que vienen a este país, lo queremos hacer lo mejor. Traer propuestas de juego importantes, trabajar el equipo de la mejor forma. Pero en realidad no lo entiendo. No veo en Europa que hagan eso, paran para las Selecciones cuando terminan los campeonatos.”, finalizó Renato Paiva.

"No tiene sentido alguno parar la Liga MX para disputar la Leagues Cup": Renato Paiva ⚽️🔥😱



(📽️: @javiercardoson) pic.twitter.com/O2LUxuZa4J — AS México (@ASMexico) July 21, 2024

¿Cuándo juega Toluca en la Leagues Cup?

Renato Pavia, entrenador del Toluca, mostró su inconformidad sobre la Leagues Cup y el parón que tienen que realizar los equipos de la Liga MX.

Sin embargo, Toluca la tiene que jugar sí o sí. Por lo que vamos a ver cuándo será su primer partido en esta Leagues Cup.

Toluca inicia su participación contra Chicago Fire el jueves 1 de agosto a las 19:00, tiempo del centro de México. Para la segunda jornada se enfrentará al Sporting KC el 5 de agosto a las 19:00.