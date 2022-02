Donovan Carrillo es recibido como campeón en su llegada a México; varios fans madrugaron para reconocer el esfuerzo del patinador en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022.

Fue en las primeras horas de este 16 de febrero cuando Donovan Carrillo, patinador artístico, hizo su aparición en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ahí ya se encontraban varios aficionados que, con pancartas y gritos, recibieron al joven de 22 años que hizo vibrar a México con su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, que fueron sus primeros para él.

Los seguidores de Donovan Carrillo le pidieron fotos y autógrafos , lo que demuestra que el atleta ya se metió en el corazón de los mexicanos.

Los fanáticos de Donovan Carrillo no faltaron en el aeropuerto 😎 Orgullosos de su actuación en #Beijing2022 , lo recibieron con porras y pancartas 🙌🏻 📽 @joseangelr10 pic.twitter.com/4J2illAGG8

A su llegada a la Ciudad de México tras participar en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, Donovan Carrillo adelantó lo que se viene para él.

Tal como señaló Donovan Carrillo, en su mente no está la idea de ponerse límites , pues su intención es conseguir más logros que hagan sentir orgullosa a la afición.

De modo que el patinador ya se está preparando, junto a su entrenador Gregorio Núñez, a fin de seguir en la élite de su disciplina.

“Se vienen cosas importantes. No me quiero poner un límite. Yo me identifico porque siempre busco más, por el momento esa es la meta porque se vienen cosas muy grandes con la ayuda de mi entrenador Gregorio Núñez para seguir cosechados frutos que en algún momento harán sentir orgulloso a mi país”

Donovan Carrillo