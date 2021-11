Diente López marcó la diferencia a tan solo 5 minutos del encuentro ante Juárez FC y anotó un gol digno de todos los reconocimientos.

Club Tigres enfrenta a Juárez FC rodeado de su afición en el Volcán y cuando tan solo habían transcurrido unos pocos de la primera mitad, Nicolás “Diente” López puso el primero.

El Diente López mandó un potente disparo de larga distancia que rozó las manos de Hugo González pero finalmente el esférico traspasó la red e hizo estallar a la afición del Volcán.

Los dirigidos por Miguel Herrera se encuentran en la cuarta posición de la Liga y ya están muy cerca de la liguilla. En ese sentido, la increible anotación de Diente López hizo que los felinos se acerquen un poco más a su objetivo.

La afición del Volcán se rinde a Tuca Ferretti

La afición del Volcán se rinde al brasileño, Tuca Ferretti entre aplausos y ovaciones, en el duelo entre Club Tigres y Juárez FC.

El ex técnico de Club Tigres llegó al estadio, aunque esta vez como rival. Las expectativas estaban puestan en la manera en que la afición recibiría al técnico, y todo resultó de manera favorable pues al parecer están agradecidos por los resultados que dejó.

Tuca Ferretti, por su parte, aseguró previo al duelo que en realidad no le preocupaba la afición y él tenía un profundo agradecimiento.

“No es una cosa que me preocupe tal vez, la pregunta no es cómo pienso que me van a recibir, es cómo los recibiré yo, con mucho cariño y agradecimiento. No puedo esperar que a un entrenador del equipo rival lo aplaudan, pero yo sí los puedo aplaudir dentro de mí”, aseguró para los medios de comunicación.

Asimismo, los jugadores mostraron su cariño, Gignac y Nahuel Guzmán fueron los primeros en acercarse y abrazar a Tuca, quien los dirigió durante varios torneos.

¡Bienvenido, "Profe"!



Así recibieron los jugadores de @TigresOficial a Ricardo "Tuca" Ferretti en el regreso a la que fue su casa por muchos años, el Estadio Universitario.#LigaBBVAMX ⚽ #GritaMéxicoA21 pic.twitter.com/zPhQuZA4hA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 7, 2021

Tuca Ferretti al mando de Club Tigres

Sin duda, Tuca Ferretti escribió su nombre en la historia del cuadro felino y ahora busca hacer la diferencia con los Bravos de Juárez FC.

Aunuqe, el brasileño reconoció que el hecho de enfrentar a Club Tigres no sería algo sencillo, pues conoce el nivel.

“Como todos los partidos, nadie que te va a enfrentar va a facilitarte las cosas, estoy seguro que será un partido difícil. No creo que un equipo en este momento vaya a quedar eliminado por el último partido, queda eliminado por los 16 anteriores y el último es la consecuencia”.