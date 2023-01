Diego Lainez sí es pretendido por el Club Tigres tal como reconoció Diego Cocca, DT del equipo , luego del partido que empataron a un gol contra el Club Tijuana.

Además, Diego Cocca soltó una bomba, pues dejó entrever que hay negociaciones por Diego Lainez y hasta dio una probable fecha para que las negociaciones entre Club Tigres y el Real Betis lleguen a buen puerto.

Aunque en apariencia el canterano del Club América era una de las apuestas más sólidas del futbol mexicano, su estadía en Europa ha resultado muy por debajo de las expectativas.

Máxime porque en el Real Betis jamás se pudo consolidar desde su arribo en 2019 en medio de una transferencia récord que incluyó casi 300 millones de pesos.

Tan es así que fue enviado al SC Braga para esta temporada en calidad de préstamo; sin embargo, no convenció al conjunto portugués y terminó siendo cortado de forma prematura.

¿Cuándo llegaría Diego Lainez al Club Tigres?

Tras el partido ante Xolos de Tijuana, Diego Cocca admitió que el Club Tigres está en negociaciones con Diego Laniez.

Además, calificó al susodicho como un “ jugador interesantísimo” más allá de que no llegará en su mejor momento futbolístico ante la inactividad que experimentó en Europa.

“Todavía no lo sabemos, es una posibilidad, me parece un jugador interesantísimo, ya ha destacado en el futbol mexicano, lógicamente no está en su mejor momento, no ha jugado”, comentó Diego Cocca.

Y agregó: “Siempre digo lo mismo, uno puede tener la voluntad, pero tiene que estar del otro lado, así que si hay dos voluntades seguramente puede ser, tendrá que ver la dirigencia que puede solucionar la próxima semana, no queda de otra”.

De modo que, si las cosas salen bien para todas las partes, Lainez estaría siendo presentado la próxima semana, pues la intención sería que reporte de inmediato a la disciplina regia.

Diego Cocca no ve como fracaso vuelta de Diego Lainez

Existen muchas voces desencantadas ante la posibilidad de que Diego Lainez abandone el sueño europeo por ahora para regresar a México, pues es bien sabido que es en el Viejo Continente donde se practica el mejor balompié del mundo.

Sin embargo, para Diego Cocca, el que Diego Lainez vuelva a México no está ni de cerca de representar un fracaso , ya que apenas tiene 22 años y no se trata de un veterano.

“Se habla muy fácil de fracaso y fracaso es no seguir intentándolo y la edad que tiene él, es una locura… si me dijeras que vuelve a los 35 seguramente vuelve para retirarse, pero es joven, tiene calidad, la demostró”, sentenció el DT.

