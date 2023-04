En redes sociales, comenzó a surgir una discusión sobre qué futbolista era más desequilibrante, si Diego Lainez o Ramón Ramírez.

Cabe recordar, que Ramón Ramírez es un ex futbolista mexicano recordado por los momentos que vivió en Club Santos, Club Chivas, Club Tigres y Club América.

Pero sobre todo en el Rebaño, donde se convirtió en todo un ídolo y se coronó campeón del Verano de 1997 .

Además, Ramón Ramírez asistíó a los Mundiales de 1994 y 1998 con la Selección Mexicana tuvo un desempeño destacado y por eso surgió el debate de quién era mejor y sobre todo, quien era el más desequilibrante.

Y es que, no es un secreto que Diego Lainez no vive su mejor momento, regresó de Europa donde estaba practicaente borrado, para llegar a Club Tigres donde tampoco ha cumplido las epectativas, es por eso que las críticas no se han hecho esperar.

— Rebbekkita ❤❤🌹🌹 (@alvez_rebeca) April 15, 2023

Ramón Ramírez vs Diego Lainez

Todo comenzó cuando una usuaria lanzó la pregunta en redes sobre quién era más desequilibrante.

“Saquenme de una duda, no vi jugar a Ramón Ramirez, y se que tampoco jugó en Europa, pero se que era muy bueno. En un grupo de Watsapp de Fútbol, se generó una polémica porque unos morros afirman que Lainez es más desequilibrante que Ramón Ramirez. ¿Que opinan ?”.

Pero, muchos coincidieron en que Ramón Ramírez había sido mejor tanto en clubes como en Selección Mexicana.

“Ramón Ramírez fue figura en la liga mexicana, brilló en Copa América, Copa Oro, mundial y Confederaciones. Jugaba de lateral izquierdo en la selección con mucha llegada, en la liga era referente en medio campo, en América no le fue bien, pero en Chivas y Santos jugadorazo”, escribió un usuario.

Tunden a Diego Lainez

Aunque aceptaron que Diego Lainez tiene calidad, la realidad es que los malos momentos han hecho que no pueda sacarle provecho máximo a su talento.

“Lainez tiene calidad, pero no lo ha demostrado, ojalá que a futuro levante y explote su potencial. Por logros sí mucho mejor Ramón Ramírez , veremos que pasa más adelante. Lainez ha decepcionado, Ramón lejos mejor”, se lee.

