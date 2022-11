Diego Lainez se encuentra fuera de la Selección Mexicana de Gerardo ‘Tata’ Matino, pero a pocos días de conocer la lista definitiva, el atacante confía estar en el Mundial Qatar 2022.

El surgido en las Águilas del Club América, Diego Lainez, confía en estar en la Copa del Mundo porque considera, “ha hecho las cosas bien cuando lo convocaron”.

“No se me puede recriminar nada, cuando lo he hecho lo he hecho bien, con goles, asistencias. Cada vez que se me dé la oportunidad voy a seguir por ese camino”, dijo para TUDN.

Diego Lainez (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Qatar 2022, un sueño para Diego Lainez y no se rendirá

Diego Lainez no ha perdido la esperanza por estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pese a los pocos minutos disputados, confía en estar en la competencia que inicia en los próximo días.

“Es una ilusión para mí. Es algo por lo que he trabajado, no nomás estos cuatro años sino más tiempo y estar en un Mundial para mí va a ser algo especial”, agregó en la entrevista.

“Significa mucho, es una responsabilidad porque uno nunca quiere fallarle a nadie, ni a las personas que quieren”, concluyó el futbolista del Sporting Braga.

Diego Lainez (Pier Giavelli / MEXSPORT)

Diego Lainez quiere seguir en el futbol europeo

Diego Lainez no vive su mejor momento en el futbol europeo, suma pocos minutos en el Sporting Braga, pero tiene la ilusión de seguir en el ‘viejo continente’ por una oportunidad.

“Yo tenía claro de que quería seguir aquí, el Braga mostró interés y al final fue con ellos porque estuvieron en todo momento y en toda situación”, dijo a TUDN Lainez Leyva.

Previo a su fichaje con el SC Braga de Portugal, Diego Lainez pudo regresar al futbol mexicano con el Club América; sin embargo, nunca hubo ofertas formales y prefirió seguir en Europa.

