Diego Cocca ya llegó a la Ciudad de México donde fue recibido por varios medios de comunicación, pero el técnico prefirió no hablar mucho.

Después del sorpresivo anuncio del despido de Diego Cocca a solo 4 meses de su llegada a la Selección Mexicana, el estratega ya volvió a México.

Sin embargo, fue recibido por muchos reporteros pero el técnico fue tajante y aseguró que ya no tenía nada más que decir: “Ya dije todo lo que tenía que decir”.

No obstante, siguió siendo cuestionado y solo mencionó: “No me tienen que preguntar a mi, le tienen que preguntar a la gente que decidió...Hice todo lo que pude y no me dejaron seguir”, añadió ya en territorio nacional.

"YA DIJE TODO LO QUE TENÍA QUE DECIR" 🚨



Contundentes palabras de Diego Cocca a su llegada a la Ciudad de México:



"HICE TODO LO QUE PUDE Y NO ME DEJARON SEGUIR" 😓



Ivar Sisniega fue muy breve:



"YA VAMOS A TRABAJAR EN LO QUE SIGUE"



Ivar Sisniega sobre el despido de Diego Cocca

Por su parte, Ivar Sisniega quien fue el encargado de informarle a Diego Cocca que ya no seguiría al mando de la Selección Mexicana, se detuvo a hablar con los medios.

Y es que, reconoció que el argentino es un gran técnico pero el panorama los obligó a tomar dicha decisión, pero no duda de sus capacidades.

“Buscamos lo mejor para la selección y para la afición, que no les quede ninguna duda que Diego Cocca es un gran técnico y simplemente son circunstancias que nos han llevado a tomar esta decisión. Esteramos que esto signifiquen mejores resultados”.

Por otro lado, respaldó a Jaime Lozano como DT interino de la Selección Mexicana, aunque no aseguró su continuidad una vez terminada la Copa Oro.

“Jimmy Lozano tiene una buena relación con muchos de los jugadores, es un técnico joven que podría ser parte en el futuro de un proceso, no necesariamente que él lo encabece pero le vemos potencial para eso”, agregó.

Selección Mexicana en Copa Oro

La Selección Mexicana enfrentará el compromiso de la Copa Oro 2023 de la mano de Jaime Lozano.

El técnico conoce a varios jugadores en el Tri; su primer reto será frente a Honduras contra quien se medirán el domingo 25 de junio.

