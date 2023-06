Diego Cocca dio una entrevista exclusiva con David Medrano en la que expresó su sentir tras su salida de la Selección Mexicana pero también habló de Club Tigres.

Cabe recordar, que Diego Cocca dejó a Club Tigres y un jugoso salario en el equipo, para tomar las riendas de la Selección Mexicana pero solo duró 4 meses al mando, pues los resultados terminaron por colmar la paciencia de la Federación Mexicana de Futbol.

No obstante, tras su despido Diego Cocca fue honesto y aseguró que a pesar de que las cosas no salieron como esperaba, no se arrepiente de su decisión de haber dejado a Club Tigres para ir al Tri.

Y es que, el estratega aseguró que su principal objetivo era ayudar al país y lamenta que la situación no haya permitido colaborar más.

“Es verdad, estaba en un proyecto muy bueno y respaldado, pero yo quiero mucho a este país, hubiera sido la selección de otro país, con todo respeto, lo hubiera dudado muchísimo, estoy triste por no poder ayudado a la selección desde adentro”, dijo.

¿Qué fue lo que pasó? 🧐



En entrevista exclusiva, Diego Cocca relata qué fue lo que sucedió tras recibir la noticia de que dejaría de ser DT de la Selección Mexicana.



🎙 @medranoazteca @OmarVV9 #AztecaDeportes #DiegoCocca pic.twitter.com/6ckdA9STd0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 19, 2023

Diego Cocca sobre la apertura en la Selección Mexicana

Por otro lado, Diego Cocca mencionó que los jugadores le expresaron su sentir y fueron escuchados después del partido frente a Estados Unidos, pues siempre trató de mantener esa apertura.

“Algunos acercaron a decirnos algunas cosas, pero lo más importante y creo que lo comenté después del partido con Estados Unidos se pudieron abrir, pudieron decir muchas cosas importantes, las cuales nosotros escuchamos, y había, hay que ponerse a trabajar juntos, hay que escuchar al jugador”, dijo.

Diego Cocca sobre la decisión de su despido

Diego Cocca aceptó que se siente muy triste por la decisión de Juan Carlos Rodrígue z pero la respetará, pues quería permanecer en el conjunto tricolor.

“Hablamos con los jugadores y les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, que no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión de parte de la Federación la cual hay que respetar. La verdad estoy triste”, externó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok