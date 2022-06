Carlos González, nueva contratación del Deportivo Toluca, reconoció su fracaso en el Club Tigres, al no poder superar a André-Pierre Gignac.

El delantero paraguayo Carlos González, ya entrenó con los Diablos Rojos del Toluca , y señaló que su mal paso por el Club Tigres, se debió a que no pudo superar la figura del delantero francés, André-Pierre Gignac.

“Todos me conocen, saben lo que he hecho en el futbol mexicano, por algo había llegado a Tigres”, mencionó el paraguayo.

Reconoció que en el norte del país, no le fue bien: “En el futbol a veces no te salen las cosas como quieree, pero también sabemos que tenía una figura enfrente (Gignac ) que quieras o no, pues uno se ha adaptado a eso, no ha sido fácil. A veces no te alcanza”.

Carlos González quiere la revancha con el Deportivo Toluca

Después de dos torneos con el Club Tigres, en donde solo marcó once goles en 56 partidos, Carlos González reconoció que la faltó futbol para superar a André-Pierre Gignac.

Ahora con el Deportivo Toluca, va por la revancha.

“Tengo compañeros que me conocen, que saben la virtud que tiene uno y uno espera aprovechar eso. Sé que el equipo se preparó, sé que va a dar de qué hablar y uno está con la convicción de demostrar de qué uno está hecho”, señaló el atacante.

“También sabe que tanto para el club de los Diablos, como para el mismo, “no hay margen de error, uno sabe a qué vino y solo es compromiso. Como todo delantero, vengo a entregar todo y ojalá que todos los objetivos y metas del club, se logren”.

André-Pierre Gignac (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Bienvenida a Carlos González

Carlos González, nuevo delantero del Deportivo Toluca, dijo sentirse muy contento con el recibimiento que le dieron en el equipo del Estado de México.

“Me han recibido bastante bien. Sabemos que hay un plus aparte por el tema de la altura, que siempre influye un poquito, pero esto es día a día”, reconoció.

Volverá a reencontrarse con gente como Leo Fernández, con quien compartió vestidor en el Club Tigres.

“Hay mucha ventaja para mí saber que tengo a muchos conocidos. Leo me conoce perfectamente, sé que juntos y con todos los que han llegado, tendremos un excelente torneo”.

