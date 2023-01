En uno de los juegos de las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, que vive su temporada 2022-2023, se habría dado un acto de racismo, mismo que fue denunciado por uno de los beisbolistas.

Todo esto se dio en el juego 5 de la semifinales de la LMP entre Los Yaquis de Ciudad Obregón y Cañeros Los Mochis, que buscan el pase a la final de esta liga.

El beisbolista estaba enfurecido en medio del juego y más tarde se supieron las razones por las que se puso así el cubano.

¿Quién fue el beisbolista que fue víctima de racismo?

El caso de racismo que se dio en este juego entre los Yaquis de Ciudad Obregón y Cañeros Los Mochis, fue hacia Yadir Drake.

El jardinero cubano que también milita en los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol, explicó cómo sucedieron las cosas que llevaron a hacer estos señalamientos en plenos playoffs de la LMP.

El beisbolista de 32 años publicó lo siguiente:

“Te diré a mi me pueden decir lo que quieran y meterse conmigo pero comentarios racistas por parte de un couch no se lo paso a nadie y menos de un couch así de simple la afición va a juzgar sin saber ,ellos no me preocupan los jugadores e conocen y saben”, se lee.

Y más tarde en otra respuesta escribió: “Y muchos menos en un béisbol organizado como esté la liga permita que couches hagan comentarios racistas hacías nosotros los de color es lo primero”.

Yadir Drake (Captura de video)

¿Qué le dijeron a Yadir Drake en el juego de la LMP?

De acuerdo a varios reportes, el coach del equipo rival habría dicho “negro de mierda” a Yadir Drake en pleno juego de la LMP, lo que hizo estallar de coraje al jardinero originario de Cuba.

