El jugador brasileño, Antony quien actualmente juega en el Manchester United de la Premier League fue acusado por su exnovia de violencia de género.

Gabriela Cavallin, quien sostuvo una relación sentimental con el futbolista del Manchester United, Antony denunció públicamente la violencia que vivió con el futbolista, incluso mencionó que en un momento pensó que iba a morir de la presión que ejercía él sobre ella.

“Me agarró por los dos brazos, me tiró sobre la cama y se tiró encima mío. Cuando hizo eso mi prótesis de silicona se dislocó, provocándome tal dificultad para respirar que parecía que me iba a morir”, dijo en No Domingo Espectacular la mujer.

Además, Gabriela Cavallin ya presentó una denuncia formal en contra de Antony y aseguró que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, pues tuvo que ser sometida a una cirugía después de eso y el jugador no la dejaba ir.

“Rompió mi maleta, tomó mi bolso, mi pasaporte. Me rompió el móvil, no me dejaba ir. Estuve presa desde las 10 de la noche hasta casi las 3:30 de la mañana. Yo lo llamo cautiverio privado. Sólo quería salir de ahí y me dijo que no me iría hasta que lo borrara todo”, agregó.

Antony (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Gabriela Cavallin quiere que Antony pague por sus actos

Gabriella Cavallin define su relación con Antony como una auténtica pesadilla pues aseguró que hará todo lo que esté en sus manos hasta conseguir justicia.

“Haré lo que sea necesario. Iré a Inglaterra a denunciar la agresión, la falta de ayuda, la detención ilegal, el maltrato psicológico, todo lo que me hizo. Era mi mejor sueño y luego se convirtió en mi peor pesadilla”, dijo.

Antony en el Manchester United

Antony es un jugador de la Selección de Brasil y del Manchester United, con el combinado de su país fue a la Copa Mundial de Qatar 2022.

Con el cuadro inglés en la temporada 2022-23 acumula 5 goles y dos asistencias a lo largo de 39 partidos en las diferentes competiciones del equipo.

