De sufrir abuso sexual y vender drogas a ser estrella del Manchester United; la historia de Patrice Evra, el internacional francés que participó en dos Mundiales con su Selección.

Hace unos meses, Patrice Evra confesó haber sufrido abuso sexual en una entrevista para The Times. El nacido en Senegal apenas tenía 13 años cuando tan lamentable y doloroso episodio ocurrió.

En su momento, el otrora futbolista del Manchester United dio a conocer que habló del abuso a fin de proteger a otros niños .

Además, descartó sentirse avergonzado por hablar de un tema tan complejo como lo es el abuso sexual infantil.

“No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”

Patrice Evra