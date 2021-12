David Medrano agradeció a Christian Martinoli por dejarle narrar el penal decisivo con el que el Atlas FC se proclamó campeón de la Liga MX por primera vez en 70 años.

Fue a través de un video en YouTube, donde el experimentado periodista habló sobre todo lo que vivió el pasado domingo en el terreno de juego del Estadio Jalisco.

Medrano se mostró muy agradecido con Martinoli, a quien consideró el mejor narrador de México, por cederle ese momento tan importante.

“Imaginen que el mejor narrador de México como es Christian Martinoli le cede el micrófono a un tipo como yo, que no soy narrador”, señaló.

Señaló que ese es un detalle que jamás podrá pagarle a Martinoli, a quien agradeció por el gran detalle, el cual habla de la calidad humana que tiene.

“Que Christian me haya cedido el micrófono a mí es un detalle que no tengo con qué pagárselo, eso habla de la calidad de persona del Sr. Martinoli, a quien tengo 20 años de conocer y siempre es derecho”, agregó.

Christian Martinoli fue uno de los encargados de narrar la gran final entre Atlas FC y Club León, en la que se coronó el cuadro rojinegro para sellar el segundo campeonato de su historia.

El narrador estaba por relatar el penal decisivo, el que terminaría el partido, pero decidió cedérselo a David Medrano, quien se encontraba en la cancha del Estadio Jalisco.

‘Don David’ agradeció el gesto y se dedicó a narrar el gol, aunque esa no es su especialidad. No pudo contener de todo las emociones al ver que Julio Furch anotó el histórico tanto.

“Atlas se convierte en el campeón del futbol mexicano. No pensé que me fuera tocar vivir un momento de este tipo”, dijo un visiblemente emocionado David Medrano.

Uno de los momentos más increíbles de la final entre Atlas FC y Club León fue la increíble falla de Edgar Zaldívar, quien la portería vacía, mandó su remate a las manos de Rodolfo Cota.

Sobre esta gran falla, David Medrano señaló que al verla pensó que el Atlas no sería campeón, pensamiento que volvió a su cabeza cuando Aldo Rocha falló su penal.

“Cuando Zaldívar falla ese cabezazo a 30 centímetros de la raya, me empezaron a venir a la mente mil cosas, como si fuera un mensaje de ‘Otra vez no será’”, señaló.

“Como periodista, como seguidor del equipo Rojinegro, me ha tocado vivir muchas circunstancias y siempre acostumbrado al sufrimiento, por eso cuando Zaldívar falla ese cabezazo a 30 centímetros de la raya, me empezaron a venir a la mente mil cosas, como si fuera un mensaje de ‘Otra vez no será’. Luego falla Aldo Rocha el penal y se reafirma lo que pensaba porque de eso está llena la historia del Atlas”

David Medrano